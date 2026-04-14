Федерика Бриньоне: Има много работа по здравето ми, но поне вече съм без патерици

Двукратната олимпийска шампионка в ските-алпийски дисциплини от Игрите в Милано-Кортина Федерика Бриньоне, която е номинирана за спортист на годината от Италианската федерация по зимни спортове (FISI), се срещна с фенове в театър "Армани" в Милано в отворения ден и говори за физическото си състояние. Десет месеца преди старта на Олимпийските игри тя получи няколко фрактури на крака при тежко падане по време на първенството на Италия и се наложи да претърпи няколко операции.

"Имам толкова неща да свърша, за да се върна на пистата и за моето здраве. За мен беше труден и ужасен път дотук и като гледам кадри от Олимпийските игри, се чудя как съм успяла. Това е голяма гордост. Трябва да продължа с физиотерапията, Все още карам ден за ден. Лошо е, че нямам точна програма, но поне вече ходя сама и нямам нужда от патерици", каза Бриньоне, цитирана от агенция АНСА.