Подготвян трансфер може да даде шанс за изява на Андреев в Лех

  • 14 апр 2026 | 16:18
Лех (Познан) реши да продаде вратаря си Бартош Мрозек през лятото, а това променя цялостната картина за този пост при лидера в полското първентство, съобщават медиите в страната.

Според сайта Fakt Лех е готов да продаде Мрозек , въпреки установения му статут в първия отбор, като цената е около 4-5 милиона евро за 26-годишния играч. Изданието обаче уточнява, че в клуба нямат намерение да блокират трансфера на вратаря в чужбина, ако бъде направена малко по-ниска оферта.

Втори вратар в Лех е българинът Пламен Андреев, който обаче не е записал нито една среща. Но това не е изненада, тъй като още като пристигна под наем от Фейенорд, неговата роля беше ясна – да държи Мрозек в добра кондиция със силна конкуренция на тренировките. А според информации от клуба, Андреев във всяко занимание е максимално отдаден. За това каква е позицията на титулярния страж в клуба говори и фактът, че 26-годишният футболист не дава шанс на конкурентите си да играят – полският национал излезе на терена дори и в мача за Купа на Полша срещу четвъртодивизионния отбор Гриф Слупск.

След евентуалната раздяла с Мрозек полските медии са раздвоени в оценката си дали Лех ще направи постъпки пред Фейенорд да вземе за постоянно Андреев, още повече в момента той е запознат с обстановката на улица „Българска“, или пък ще се търси друг вратар. „Естественият наследник на Мрозек на вратарската позиция в Лех в момента изглежда е Андреев. Българинът беше привлечен в Познан през лятото, но все още чака дебюта си в първия отбор. 21-годишният футболист със сигурност би бил най-сериозната алтернатива, ако една от най-големите им звезди си тръгне", подчертава sport.interia.pl.

Според популярния Meczyki обаче следата води към ГКС Катовице и Рафал Страчек, който направи феноменален мач точно срещу Лех само преди няколко дни. Допълва се, че интересът към неговите услуги е съвсем реален. Важното за отбора на българина е, че 27-годишният играч може да се присъедини към Познан „безплатно“, тъй като договорът му с ГКС изтича в края на месец юни.

Андреев е собственост на нидерландския Фейенорд, който плати 1.2 милиона евро на Левски. Първата част от настоящия сезон той прекара под наем в Расинг Сантандер, където има пет мача, а след това пристигна в Лех.

