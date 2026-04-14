Саша Обрадович преди ключовия мач с Реал: Важно е да сме спокойни

Баскетболистите на Цървена звезда, чийто екип носи българският национал Коди Милър-Макинтайър ги очаква гостуване на Реал Мадрид в последния кръг от редовния сезон на Евролигата. Победа над Реал би донесла на „червено-белите“ поне седмо място, най-доброто в плей-ин, което гарантира един или два мача у дома в борбата за плейофите.

„Червено-белите“ проведоха последната си тренировка преди пътуването до Мадрид, а със медиите разговаря Саша Обрадович.

"Най-важното е да имаме спокойствие преди всичко. Имаме много причини да се надяваме, че можем да спечелим там, защото срещу всички отбори, дори и като гости на големи фаворити, играхме на добро ниво. И второто е тази победа в Белград и начинът, по който я постигнахме, показа, че можем. Имаме малко променен състав в сравнение с първия мач, но във всеки случай, добре мотивирани, жадни за още по-добра позиция в плейофите. А от друга страна, доволни от показания сезон. Мисля, че играхме много добър баскетбол, трябва да се подчертае, че това е отличен сезон, че има големи отбори между нас, които са проектирани да бъдат и пред нас. И да видим какво можем да извлечем от този мач, за да се подготвим възможно най-добре за това, което предстои.", заяви стари треньорът на Цървена звезда.

Обрадович подчерта и на кого отборът трябва да обърне специално внимание по време на мача с Реал.

"Знае се, че те играят добър отборен баскетбол. Знае се, че, както се казва, основните звезди са Факундо Кампацо като главен „създател на играта“ и много, много игра на нисък пост чрез Люл, Хезоня и Дек. Това са неща, за които трябва да мислим. Трябва да бъдем физически с Таварес, той е заплаха както в защита, така и в нападение, когато е в подкошието."

Говорейки за играчите, Обрадович подчерта, че всички са готови и много мотивирани.

Две от звездите на ПАО разкриха историята на татусите си

Панатинайкос се прицели в играч на Макаби

Бордът на Евролигата предвещава промени

ФИБА наложи трансферно ембарго на Партизан

Апоел Тел Авив спечели дербито срещу Макаби и се изкачи в четворката

Дубай потвърди официално раздялата с Юрица Големац

Бербатов: Не съм дал Библията на спорта, а нещо, което работи в други държави

Раева впечатлена от анализа на Бербатов: Посочва проблемите и как да бъдат решени

Любо Ганев: Трябва да има повече пари за спорт!

Всичко или нищо в Мадрид: Барса търси чудо срещу стената на Симеоне

Сезонът за Десподов приключи

Шест диамантени старта за Божидар Саръбоюков

