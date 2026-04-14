Състезание за младежи и инициатива за деца ще съпътстват “Ямбол рън 2026”

Състезание за младежи и инициатива за деца ще съпътстват лекоатлетическия пробег „Ямбол рън 2026”, съобщиха от общинския пресцентър. На 17 април градът ще бъде домакин на втората за годината надпревара от лекоатлетическата верига Run Bulgaria.

Съпътстващите прояви започват утре, 15 април, със занимания по лека атлетика за деца. Те ще се бъдат от 13:30 до 16:00 часа на спортната база на Основно училище “Любен Каравелов”.

В четвъртък, 16 април, на стадион “Тунджа“ ще се проведе вторият кръг от веригата “А1 атлетика за младежи“ за 2026 г. Участие в него ще вземат картотекирани състезатели в Българската федерация по лека атлетика, родени през 2013, 2014 и 2015 година. Надпреварата ще се състои от 11:00 до 13:30 часа, а дисциплините са 60 метра, скок дължина и 600/800 метра.

Същия ден от 14:00 до 18:00 часа в сградата на Община Ямбол ще се извършва регистрация за “Ямбол рън“ и получаване на стартов пакет, включващ фланелка, номер и чип. От 16:30 до 18:00 часа е предвидена и открита тренировка по трасето на състезанието.

Кулминацията на спортната програма ще бъде в петък с три старта в рамките на “Ямбол рън 2026”. Първият е от 17:00 часа за основната дистанция от 8.5 километра. Трасето е с начало и финал пред Община Ямбол и преминава през централната градска част, Градския парк и лесопарк „Боровец“. В 17:05 часа ще започне бягането за деца и любители на 1 километър по централната пешеходна улица в града. От 18:00 часа ще стартират смесените щафети 4 х 1.1 километра, които също ще се проведат в централната градска част.

Награждаването на победителите е предвидено за времето от 18:45 до 19:15 часа на площада пред Община Ямбол.