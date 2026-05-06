Ноа Лайлс и Гаут Гаут се изправят един срещу друг за първи път

Най-накрая е определена дата за първото състезание между австралийския феномен Гаут Гаут и олимпийския шампион на 100 метра Ноа Лайлс. Гаут често е сравняван с Юсейн Болт, докато Лайлс е настоящият олимпийски първенец в спринта на 100 метра.

Осемнадесетгодишният австралиец Гаут предизвика фурор в света на леката атлетика през последните месеци. Тийнейджърът постигна време от 19.67 секунди на 200 метра, с което постави рекорд за състезатели под 20 години и спечели националната титла на австралийския шампионат по лека атлетика през април.

Този резултат означава, че той е по-бърз от настоящия световен рекордьор на 100 и 200 метра Юсейн Болт на същата възраст. През 2004 г., когато е на 18 години, ямаецът пробягва дистанцията за 19.93 секунди.

През 2024 г. Гаут постави и най-доброто време за 16-годишен атлет – 20.06 секунди. Мнозина вече му предричат, че ще подобри дългогодишните рекорди на Болт в спринта, които са непокътнати от 2009 г. насам. Австралиецът вече намекна, че ще пропусне Игрите на Британската общност през юли, за да се съсредоточи върху Световното първенство за юноши и девойки под 20 години през август.

Преди това обаче Гаут ще има възможността да премери сили с най-добрия спринтьор на планетата. Това ще се случи на 16 юни на в Чехия по време на турнира “Златен шпайк”в Острава. Там той ще се състезава с настоящия олимпийски шампион на 100 метра Ноа Лайлс, като двамата ще се изправят един срещу друг в нетрадиционната дисциплина на 150 метра.

Какво мисли Ноа Лайлс за Гаут Гаут

Въпреки че никога не са се състезавали един срещу друг, Гаут и Лайлс са тренирали заедно през зимата на 2025 г. Лайлс се изказа изключително ласкаво за младия талант: “Той е по-талантлив, отколкото бях аз (на същата възраст).“

В изявление от 2025 г. американецът сподели: “Той е невероятно дете – има страхотен ум и е заобиколен от отличен екип. Ще бъде интересно да видим как ще се развие. Нещото, което винаги търся в младите таланти, е дали могат да влязат във форма само с тренировки. Защото, когато си в гимназията, можеш да се състезаваш постоянно, когато си поискаш. Но като професионалист трябва да идваш вече подготвен.“

“Също така ще е интересно да видим как ще натрупа мускулна маса с времето, по естествен път, а не изведнъж. Но отново, той има страхотен треньор – тя постоянно се стреми да бъде по-добра и да прави най-доброто за него, така че ще видим. Бих казал, че бъдещето пред него е светло“, добави Лайлс.

Юсейн Болт изрази подобна позиция, когато обсъждаше бъдещето на Гаут миналия месец. Ямаецът посъветва младежа да остане концентриран върху кариерата си и да избягва разсейващи фактори.

Пред CNN Болт заяви: “На тази млада възраст, защото и аз съм бил там, започват да те дърпат наляво и надясно, и тогава забравяш за леката атлетика. Надявам се, че има правилните хора около себе си, които да го напътстват и да го държат фокусиран върху спорта, защото всичко останало винаги ще бъде там. Но ако се провалиш в леката атлетика, тогава всичко изчезва.“

Снимки: Gettyimages