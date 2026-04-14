Шумен се връща в зала "Младост" за мача с Черно море

Отборът на Шумен се завръща в зала "Младост" за мача с Черно море Тича от последния кръг на редовния сезон в Sesame Национална баскетболна лига. Двата отбора ще се изправят един срещу друг на 25 април от 18:00 часа.

Причината за завръщането в малкото спортно съоръжение, което бе доста обсъждано през последните месеци поради това, че не отговаря на куп изисквания за провеждане на мачове там, е заетостта на "Арена Шумен" в този ден.

Според регламента на лигата всички мачове от последния кръг трябва да бъдат изиграни в един и същ ден.