Бордът на Евролигата предвещава промени

Основните акционери на Евролигата ще проведат заседание на Борда на директорите във вторник (14/4) следобед (16:00 часа), за да обсъдят въпроси, свързани с бъдещето на надпреварата. Разбира се, на срещата ще присъства и новият изпълнителен директор на организацията, испанецът Чуус Буено.

Наред с други неща, ще бъде решен форматът за новия сезон (2026/27). Въпреки че сериозно беше обсъждана възможността за увеличаване на броя на отборите и разделянето им на региони, най-вероятният сценарий в момента е да останат 20 отбора, с 38 кръга, и да се обсъди възможността сезонът да започне по-рано. Сигурно е, че броят на отборите ще се увеличи – вероятно от сезон 2027-28, но както изглежда, не и от тази година.

Акционерите искат турнирът да се развива, да става по-силен, да привлича повече клубове, но същевременно търсят стабилност и внимателни стъпки. Има значими европейски клубове с добри основи – финансови и спортни – които искат да участват в надпреварата, но акционерите не желаят прибързани действия.

Освен това, цел е и финансовото укрепване на организацията. Както наскоро коментира Чуус Буено в интервю: „Наблюдаваме стагнация в приходите от медии. За да поискаме повече пари, трябва да навлезем по-дълбоко на пазара и да предложим по-добра гледаемост. Можем да свършим много по-добра работа в сътрудничество с клубовете, това е планът. И това трябва да се случи на ключовите пазари, където идентифицираме най-голям потенциал за увеличаване на телевизионните приходи. Мисля и за пряката връзка с крайния потребител: нямаме стратегия да я използваме по най-добрия възможен начин.“

Що се отнася до отборите от Русия и евентуалното завръщане на ЦСКА Москва, това се счита за малко вероятно, като ще бъде обсъдено и как ще продължат участието си в турнира отборите от Израел, поради военната обстановка.