Бордът на Евролигата предвещава промени

  • 14 апр 2026 | 11:14
Основните акционери на Евролигата ще проведат заседание на Борда на директорите във вторник (14/4) следобед (16:00 часа), за да обсъдят въпроси, свързани с бъдещето на надпреварата. Разбира се, на срещата ще присъства и новият изпълнителен директор на организацията, испанецът Чуус Буено.

Наред с други неща, ще бъде решен форматът за новия сезон (2026/27). Въпреки че сериозно беше обсъждана възможността за увеличаване на броя на отборите и разделянето им на региони, най-вероятният сценарий в момента е да останат 20 отбора, с 38 кръга, и да се обсъди възможността сезонът да започне по-рано. Сигурно е, че броят на отборите ще се увеличи – вероятно от сезон 2027-28, но както изглежда, не и от тази година.

Акционерите искат турнирът да се развива, да става по-силен, да привлича повече клубове, но същевременно търсят стабилност и внимателни стъпки. Има значими европейски клубове с добри основи – финансови и спортни – които искат да участват в надпреварата, но акционерите не желаят прибързани действия.

Освен това, цел е и финансовото укрепване на организацията. Както наскоро коментира Чуус Буено в интервю: „Наблюдаваме стагнация в приходите от медии. За да поискаме повече пари, трябва да навлезем по-дълбоко на пазара и да предложим по-добра гледаемост. Можем да свършим много по-добра работа в сътрудничество с клубовете, това е планът. И това трябва да се случи на ключовите пазари, където идентифицираме най-голям потенциал за увеличаване на телевизионните приходи. Мисля и за пряката връзка с крайния потребител: нямаме стратегия да я използваме по най-добрия възможен начин.“

Що се отнася до отборите от Русия и евентуалното завръщане на ЦСКА Москва, това се счита за малко вероятно, като ще бъде обсъдено и как ще продължат участието си в турнира отборите от Израел, поради военната обстановка.

ФИБА наложи трансферно ембарго на Партизан

  • 14 апр 2026 | 04:39
Апоел Тел Авив спечели дербито срещу Макаби и се изкачи в четворката

Дубай потвърди официално раздялата с Юрица Големац

Звезда на Монако: Везенков е MVP на Евролигата, Милър-Макинтайър - генерал на паркета

Дубай освободи треньора си само кръг преди края на редовния сезон в Евролигата

Важен играч остава в Цървена звезда до 2028 г.

Всичко или нищо в Мадрид: Барса търси чудо срещу стената на Симеоне

  • 14 апр 2026 | 07:30
Очаквайте на живо! Димитър Бербатов представя анализ на анкетно проучване сред спортните федерации

Ливърпул разчита на магията на "Анфийлд", за да сломи шампиона

Шест диамантени старта за Божидар Саръбоюков

Лийдс с първи успех над Ман Юнайтед от 45 години, Илия Груев с четвърт час

Много положения, подмината дузпа, но без победител в битката между Берое и Локо (Пд)

