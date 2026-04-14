Панатинайкос се прицели в играч на Макаби

Панатинайкос усилено мисли как да подобри отбора си през лятото, а един от приоритетите на тима ще бъде привличането на Джими Кларк.

Според "Израел Хайом", гръцкият гранд е проявил голям интерес към американския плеймейкър, който прави отличен сезон в Евролигата с екипа на Макаби Тел Авив.

Кларк има договор с "жълто-сините" и за следващия сезон, но това очевидно не представлява голям проблем за Панатинайкос, който обикновено взима това, което иска.

"Детелините" не са доволни от представянето на Ти Джей Шортс след пристигането му, а тъй като Джериън Грант навлиза в по-напреднала възраст, в клуба вече мислят за подсилване.

Джими Кларк се утвърди напълно в Евролигата този сезон, където записва средно по 9,5 точки, 4,3 асистенции и 1,8 борби, като особено добри мачове прави от началото на 2026 година, когато след контузиите на Лони Уокър и Ифе Лундберг получи повече игрово време и отговорност.

