Какви са важните промени в женската световна ранглиста

  • 13 апр 2026 | 19:16
Сезонът на клей на WTA тура продължи миналата седмица с турнира в Линц. Първото издание на състезанието на ниво тур е през 1991 г., което го прави едно от най-дългогодишните в календара. Тази година обаче беше първият път, когато се игра на закрит клей, вместо на закрити твърди кортове, както през последните 25 сезона.

Поставената под №1 Мира Андреева спечели петата титла в кариерата си в Линц и се изкачи с едно място до №9 в актуалната световна ранглиста. Това е вторият ѝ трофей за 2026 г. (след Аделаида през януари), като тя става едва втората тенисистка с повече от една титла тази година след Арина Сабаленка.

Виктория Томова отстъпи с една позиция в ранглистата на WTA

Възраждане на австрийския тенис

Освен успеха на Андреева, турнирът се запомни и с възхода на австрийския тенис. Страната нямаше тенисистка в Топ 50 между 2014 и декември 2025 г., когато Анастасия Потапова започна да се състезава под австрийски флаг. Тя стигна до финала в Линц – първата местна финалистка в историята на турнира на ниво WTA, както и първата австрийка с финал у дома от 2013 г.

Потапова се изкачи с 43 позиции (№97 → №54) – най-големият скок в Топ 100 за седмицата. Това беше първият ѝ финал от категория WTA 500

18-годишната Лили Тагер също впечатли:

Победи Паула Бадоса и Людмила Самсонова

Постигна първа победа срещу тенисистка от Топ 30

Достигна четвъртфинал на WTA 500

Резултатът: дебют в Топ 100

№117 → №97

Най-младата в Топ 100 (родена 2008 г.)

Втора австрийка в Топ 100 тази година след Синя Краус

Други ключови движения в ранглистата

Елена-Габриела Русе → №61 (+26)

Полуфинал в Линц, победи над Даяна Ястремска и Йелена Остапенко

Дона Векич → №67 (+37)

Първи полуфинал от Олимпиадата в Париж 2024

Лиза Пигато → №154 (+45)

Първа титла WTA 125 (Мадрид)

Марина Басолс Рибера → №181 (+24)

Финалистка в Мадрид

Луисина Джованини → №187 (+14)

10 поредни победи и 2 ITF титли

Млади таланти във възход

Желин Вандром → №189 (+33)

Шампионка при девойките на US Open

Титла ITF + финал 6-0, 6-0

Каролина Плишкова → №197 (+61)

Бивша №1, завръщане в Топ 200

Ане Минтеги дел Олмо → №252 (+42)

Първа победа над Топ 100

Дария Астахова → №281 (+55)

ITF титла

Слоун Стивънс → №401 (+151)

Първа победа над Топ 100 от 2024 г.

Обобщение

Андреева затвърждава мястото си в елита

Австрия се връща на картата на женския тенис

Ново поколение (Тагер, Вандром) пробива сериозно

Ветерани като Плишкова и Стивънс също показват признаци на възход

Снимки: Imago

Синер: Изобщо не беше лесно, изненадан съм

Синер и Алкарас може да си разменят първото място през целия сезон на клей

Виктория Томова отстъпи с една позиция в ранглистата на WTA

Григор Димитров официално изпадна от топ 100 на световната ранглиста

Вики Томова влезе като „щастлива губеща" в основната схема в Щутгарт

Кузманов стартира с победа квалификации в Португалия

Кошмар(на) 94-та минута за Левски срещу ЦСКА, "сините" дърпат с 10 точки на върха

Янев: В предното дерби имаше много анализи как Христо Янев е играл дефанзивно, а днес Левски излезе с шестима защитници

Помощникът на Веласкес: Тежък удар, момчетата са тъжни

Героят на ЦСКА: Показахме характер! Асистенцията на Лапоухов беше страхотна

Величков: ЦСКА да е арбитър за титлата? И днешният двубой показва именно това

Берое 0:0 Локомотив (Пловдив), ВАР привика съдията за дузпа, но той не отсъди нищо

