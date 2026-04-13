Какви са важните промени в женската световна ранглиста

Сезонът на клей на WTA тура продължи миналата седмица с турнира в Линц. Първото издание на състезанието на ниво тур е през 1991 г., което го прави едно от най-дългогодишните в календара. Тази година обаче беше първият път, когато се игра на закрит клей, вместо на закрити твърди кортове, както през последните 25 сезона.
Поставената под №1 Мира Андреева спечели петата титла в кариерата си в Линц и се изкачи с едно място до №9 в актуалната световна ранглиста. Това е вторият ѝ трофей за 2026 г. (след Аделаида през януари), като тя става едва втората тенисистка с повече от една титла тази година след Арина Сабаленка.
Виктория Томова отстъпи с една позиция в ранглистата на WTA
Възраждане на австрийския тенис
Освен успеха на Андреева, турнирът се запомни и с възхода на австрийския тенис. Страната нямаше тенисистка в Топ 50 между 2014 и декември 2025 г., когато Анастасия Потапова започна да се състезава под австрийски флаг. Тя стигна до финала в Линц – първата местна финалистка в историята на турнира на ниво WTA, както и първата австрийка с финал у дома от 2013 г.
Потапова се изкачи с 43 позиции (№97 → №54) – най-големият скок в Топ 100 за седмицата. Това беше първият ѝ финал от категория WTA 500
18-годишната Лили Тагер също впечатли:
Победи Паула Бадоса и Людмила Самсонова
Постигна първа победа срещу тенисистка от Топ 30
Достигна четвъртфинал на WTA 500
Резултатът: дебют в Топ 100
№117 → №97
Най-младата в Топ 100 (родена 2008 г.)
Втора австрийка в Топ 100 тази година след Синя Краус
Други ключови движения в ранглистата
Елена-Габриела Русе → №61 (+26)
Полуфинал в Линц, победи над Даяна Ястремска и Йелена Остапенко
Дона Векич → №67 (+37)
Първи полуфинал от Олимпиадата в Париж 2024
Лиза Пигато → №154 (+45)
Първа титла WTA 125 (Мадрид)
Марина Басолс Рибера → №181 (+24)
Финалистка в Мадрид
Луисина Джованини → №187 (+14)
10 поредни победи и 2 ITF титли
Млади таланти във възход
Желин Вандром → №189 (+33)
Шампионка при девойките на US Open
Титла ITF + финал 6-0, 6-0
Каролина Плишкова → №197 (+61)
Бивша №1, завръщане в Топ 200
Ане Минтеги дел Олмо → №252 (+42)
Първа победа над Топ 100
Дария Астахова → №281 (+55)
ITF титла
Слоун Стивънс → №401 (+151)
Първа победа над Топ 100 от 2024 г.
Обобщение
Андреева затвърждава мястото си в елита
Австрия се връща на картата на женския тенис
Ново поколение (Тагер, Вандром) пробива сериозно
Ветерани като Плишкова и Стивънс също показват признаци на възход
Снимки: Imago