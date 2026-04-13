Виктория Томова отстъпи с една позиция в ранглистата на WTA

Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова се смъкна с една позиция в световната ранглиста на WTA на сингъл.

31-годишната софиянка заема 156-о място с актив от 480 точки. През миналата седмица тя не участва в турнири, а тази попадна като "щастлива губеща" в основната схема на надпреварата на клей в Щутгарт (Германия).

Втора ракета на страната е Елизара Янева - 232-а в света, а трета - Лия Каратанчева, която заема 303-а позиция.

Арина Сабаленка (Беларус) запазва първата си позиция на сингъл с 11025 точки, а Елизе Мертенс (Белгия) е водачка на двойки с 8658 точки.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages