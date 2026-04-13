Кои са големите печеливши в ранглистата след Монте Карло

Яник Синер постигна нов успех в Монте Карло, където стана едва вторият тенисист след Новак Джокович (2015), спечелил първите три турнира от серията “Мастърс” за сезона. Ето най-големите движения в ранглистата на ATP към понеделник, 13 април:

№1 – Яник Синер (+1, изравнен рекорд в кариерата)

Синер се завърна на върха за първи път от ноември 2025 г., след като победи Карлос Алкарас във финала в Монте Карло. 24-годишният италианец спечели с 7-6(5), 6-3 и вече има четири поредни титли от “Мастърс”. Само Джокович и Рафаел Надал са постигали същото. Това е 67-а седмица на Синер като №1.

№17 – Валентен Вашеро (+6, рекорд в кариерата)

Вашеро продължи мечтения си възход, достигайки полуфиналите в Монте Карло. Той победи играчи от Топ 10 като Алекс де Минор и Лоренцо Музети. Само преди няколко месеца беше извън Топ 200 – сега е в Топ 20.

№35 – Жоао Фонсека (+5)

19-годишният бразилец се изкачи с пет позиции, след като достигна първия си четвъртфинал на “Мастърс”. Той ще търси нов успех тази седмица в Мюнхен.

№71 – Александър Блоккс (+20, рекорд в кариерата)

20-годишният белгиец продължи възхода си, като спечели четири мача в Монте Карло. След квалификациите той победи Денис Шаповалов и Флавио Коболи.

№83 – Кристиан Гарин (+26)

Гарин се завърна в Топ 100, след като победи Матео Арналди и затрудни Александър Зверев в три сета.

Други значими изкачвания в Топ 100:

№5 – Феликс Оже-Алиасим (+5)

№40 – Зизу Бергс (+7)

№47 – Томаш Махач (+6)

№63 – Хуберт Хуркач (+11)

№87 – Дино Призмич (+19, рекорд в кариерата)