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Христо Янев извежда ЦСКА за първа тренировка през новия сезон - на живо от Панчарево
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  3. Динко Динев с втора победа за деня в Кайзери

Динко Динев с втора победа за деня в Кайзери

  • 10 юни 2026 | 16:21
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Динко Динев с втора победа за деня в Кайзери

Динко Динев записа втора победа за деня на турнира по тенис на твърда настилка в Кайзери (Турция) с награден фонд от 15 хиляди долара.

Българинът се класира за четвъртфиналите в надпреварата на двойки, след като по-рано днес стартира с успех и на сингъл.

Силният сервис на Динко Динев му помогна за успех на старта в Кайзери
Силният сервис на Динко Динев му помогна за успех на старта в Кайзери

Динев и Даниел Филипс (Бермуда) победиха с 6:4, 6:4 представителите на домакините Кемал Арда Каракас и Арил Кайра Туна за 66 минути.

За място на полуфиналите двамата ще играят срещу вторите поставени Кешав Чопра (САЩ) и Стефан Купър (Великобритания).

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