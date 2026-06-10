Динко Динев с втора победа за деня в Кайзери

Динко Динев записа втора победа за деня на турнира по тенис на твърда настилка в Кайзери (Турция) с награден фонд от 15 хиляди долара.

Българинът се класира за четвъртфиналите в надпреварата на двойки, след като по-рано днес стартира с успех и на сингъл.

Силният сервис на Динко Динев му помогна за успех на старта в Кайзери

Динев и Даниел Филипс (Бермуда) победиха с 6:4, 6:4 представителите на домакините Кемал Арда Каракас и Арил Кайра Туна за 66 минути.

За място на полуфиналите двамата ще играят срещу вторите поставени Кешав Чопра (САЩ) и Стефан Купър (Великобритания).

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