Анас Маздрашки достигна до втория кръг в Румъния

Анас Маздрашки достигна до втория кръг на сингъл на турнир по тенис на клей в Куртя де Арджеш (Румъния) с награден фонд 15 хиляди долара.

19-годишният българин осъществи обрат срещу поставения под номер 5 представител на домакините Раду Давид Турчану с 1:6, 6:2, 6:4 за два часа и 15 минути игра.

Румънецът започна силно и спечели първия сет без да даде шанс на Маздрашки. Българинът обаче се съвзе и изравни общия резултат с два пробива във втората част. В решаващия сет Маздрашки взе пет поредни гейма, за да поведе с 5:1, след което Турчану успя да върне един пробив и да намали до 4:5. В крайна сметка българинът сервира успешно за победата.

Така в следващия кръг Анас Маздрашки ще се изправи срещу победителя от двубоя между квалификантите Давид Айхензехер (Германия) и Цезар Щефан Бенцел (Румъния).

По-късно днес българският състезател ще играе и в надпреварата на двойки, където с Едоардо Линиере (Италия) ще спорят с Тео Папамаламис (Франция) и Александър Фрусина (САЩ) за място в четвъртфиналите.

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