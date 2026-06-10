Да подкрепим Иван Иванов за номер 1 в Европа!

Да подкрепим Иван Иванов за номер 1 в Европа!

Да покажем отново силата на българите!

Харесайте кандидатурата на новата ни голяма звезда в тениса Иван Иванов за специалната награда на Европейския олимпийски комитет!

Наградата "Пьотр Нуровски" за най-добър млад спортист в Европа за 2025 г. ще бъде връчена по време на сесията на Европейския олимпийски комитет в Будапеща на 12 юни.

Иван Иванов с рекордно дълъг престой на върха в световната ранглиста за юноши

Европейският олимпийски комитет сподели номинациите на шестимата финалисти на профила си в инстаграм. Харесейте публикацията за Иван Иванов! Да покажем, че за нас той е най-добрият!

Останалите петима номинирани финалисти са Андреа Берисай (Черна гора, таекуондо), Амалия Ковалиу (Румъния, фехтовка), Руби Евънс (Великобритания, спортна гимнастика), Алинка Мозер (Естония, лека атлетика) и Маруша Шеркези (Словения, колоездене).

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