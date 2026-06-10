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  3. Донски отстъпи пред бразилец на "Чаланджър" в Братислава

Донски отстъпи пред бразилец на "Чаланджър" в Братислава

  • 10 юни 2026 | 15:51
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Донски отстъпи пред бразилец на "Чаланджър" в Братислава

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски отпадна на старта на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър" в Братислава (Словакия) с награден фонд 160 680 евро.

27-годишният българин отстъпи на Жоао да Силва (Бразилия) с 2:6, 4:6 за точно един час, прекаран на корта.

Донски допусна два пробива в първия сет, а във втората част съперникът му започна с ранен пробив, на който българинът не успя да отговори до края на двубоя.

По-късно днес Александър Донски ще запише участие и в турнира при дуетите, където с Андрю Паулсон (Чехия) са трети поставени и първите им опоненти ще бъдат Лукаш Покорни (Словакия) и Виталий Сачко (Украйна).

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