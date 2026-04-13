Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
Алекс Перейра ще бъде отличен за филантропска дейност

  13 апр 2026 | 15:20
  • 280
  • 0

Бившият шампион на UFC в две теглови категории, Алекс Перейра, ще бъде почетен за своя принос извън октагона по време на церемонията по въвеждане в Залата на славата на UFC за 2026 г. Перейра е избран за носител на наградата „Форест Грифин“, която отличава спортисти за „изключителна доброволческа и благотворителна дейност и значимо въздействие на техните усилия върху общността“.

„Алекс е една от най-големите звезди в света и е страхотно да видим как използва своята популярност, за да помага на общността, подкрепяйки младежите в Бразилия“, заяви изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт в официално съобщение. „Като предлага безплатни извънкласни занимания, програми за компютърна грамотност и тренировки по жиу-жицу на над 500 местни младежи, той пряко им помага да изградят по-добър живот за себе си. За мен е чест да му връча тази награда.“

Като част от отличието, Перейра ще получи дарение от 25 000 долара от фондацията на UFC, което ще може да предостави на благотворителна организация по свой избор.

Основната част от благотворителната дейност на Перейра се осъществява чрез „Институт Поатан“ (Instituto Poatan / Poatan Cares Foundation), който той основава през 2024 г. Мисията на института е да „насърчава социални и спортни инициативи, използвайки спорта като инструмент за трансформация“. Визията на организацията с нестопанска цел е да се превърне в еталон за насърчаване, разширяване и разпространение на спортни практики, които движат социалното, образователното и общностното развитие. Сред другите бойци, удостоени с наградата „Форест Грифин“, са Дъстин Порие (2021), Макс Холоуей (2022), Гига Чикадзе (2022), Антонио Родриго Ногейра и Антонио Рожерио Ногейра (2023), Бенеил Дариуш (2024) и Чарлs Оливейра (2025).

Освен Перейра, в Залата на славата за 2026 г. влизат още Доминик Круз, Демитриъс Джонсън и битката между Джан Уейли и Йоана Йенджейчик от UFC 248 (категория „Битка на годината“).

Церемонията по въвеждане в Залата на славата на UFC за 2026 г. ще се проведе на 9 юли в T-Mobile Arena в Лас Вегас като част от 14-ата годишна Международна седмица на боя на организацията.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Джан Боянов: Започвам подготовка за Pro Fight, спарингите с Бен Садик и Плазибат изграждат много!

  • 13 апр 2026 | 13:09
  • 434
  • 0
Дейна Уайт: Събитието на UFC в Белия дом не е политическо

  • 13 апр 2026 | 12:53
  • 570
  • 0
Ограбиха Ислам Махачев в Италия

  • 13 апр 2026 | 11:06
  • 3235
  • 1
Боец на UFC подаде контестация след съдийска грешка, която промени победата му в равенство

  • 13 апр 2026 | 10:55
  • 479
  • 0
Блейдс сподели какви са щетите след епичната битка с Хокит

  • 13 апр 2026 | 10:37
  • 1288
  • 0
Радослав Великов-младши спечели бронзов медал при дебюта си при кадетите на турнир по борба в Турция

  • 13 апр 2026 | 08:33
  • 550
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:0 Левски, предпазлива игра в началото

  • 13 апр 2026 | 16:00
  • 54049
  • 123
Сектор "Г" с впечатляваща хореография за легендарния Димитър Пенев

  • 13 апр 2026 | 16:23
  • 2503
  • 1
"Син" поход през центъра на София

  • 13 апр 2026 | 14:30
  • 22742
  • 31
Етър и Дунав не намериха път към гола

  • 13 апр 2026 | 14:34
  • 8687
  • 24
Григор Димитров официално изпадна от топ 100 на световната ранглиста

  • 13 апр 2026 | 10:38
  • 10788
  • 18
Берое и Локо (Пд) се нуждаят от трите точки в преследването на целите си

  • 13 апр 2026 | 07:17
  • 9302
  • 6