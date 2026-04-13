Алекс Перейра ще бъде отличен за филантропска дейност

Бившият шампион на UFC в две теглови категории, Алекс Перейра, ще бъде почетен за своя принос извън октагона по време на церемонията по въвеждане в Залата на славата на UFC за 2026 г. Перейра е избран за носител на наградата „Форест Грифин“, която отличава спортисти за „изключителна доброволческа и благотворителна дейност и значимо въздействие на техните усилия върху общността“.

„Алекс е една от най-големите звезди в света и е страхотно да видим как използва своята популярност, за да помага на общността, подкрепяйки младежите в Бразилия“, заяви изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт в официално съобщение. „Като предлага безплатни извънкласни занимания, програми за компютърна грамотност и тренировки по жиу-жицу на над 500 местни младежи, той пряко им помага да изградят по-добър живот за себе си. За мен е чест да му връча тази награда.“

Като част от отличието, Перейра ще получи дарение от 25 000 долара от фондацията на UFC, което ще може да предостави на благотворителна организация по свой избор.

Основната част от благотворителната дейност на Перейра се осъществява чрез „Институт Поатан“ (Instituto Poatan / Poatan Cares Foundation), който той основава през 2024 г. Мисията на института е да „насърчава социални и спортни инициативи, използвайки спорта като инструмент за трансформация“. Визията на организацията с нестопанска цел е да се превърне в еталон за насърчаване, разширяване и разпространение на спортни практики, които движат социалното, образователното и общностното развитие. Сред другите бойци, удостоени с наградата „Форест Грифин“, са Дъстин Порие (2021), Макс Холоуей (2022), Гига Чикадзе (2022), Антонио Родриго Ногейра и Антонио Рожерио Ногейра (2023), Бенеил Дариуш (2024) и Чарлs Оливейра (2025).

Освен Перейра, в Залата на славата за 2026 г. влизат още Доминик Круз, Демитриъс Джонсън и битката между Джан Уейли и Йоана Йенджейчик от UFC 248 (категория „Битка на годината“).

Церемонията по въвеждане в Залата на славата на UFC за 2026 г. ще се проведе на 9 юли в T-Mobile Arena в Лас Вегас като част от 14-ата годишна Международна седмица на боя на организацията.