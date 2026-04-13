Продадоха уникална картичка на Кими Антонели за над $200 000

От популярната компания за производство на колекционерски картички Topps съобщиха, че картичка на настоящия лидер във Формула 1 Андреа Кими Антонели е била продадена за над $200 000 на търг в края на миналата седмица.

Картичката е уникална, тъй като включва и кръпка от състезателен гащеризон, който е използван от италианеца. Също така картичката е подписана от Антонели, което също допринася за нейната стойност от $201 910.

JUST SOLD: This Kimi Antonelli 1-of-1 race-worn patch autograph fetched $201,910 at auction last night, making it the most expensive Antonelli card ever.



It's also the 7th-most expensive F1 card of all time 🤯



(via @GoldinCo) pic.twitter.com/EN7dbEbrdu — Topps (@Topps) April 12, 2026

Това я прави седмата най-скъпа колекционерска картичка в историята на Формула 1, което прави постижението още по-впечатляващо, като се има предвид, че Антонели е още на 19 и в началото на своя едва втори сезон в световния шампионат. Най-скъпата картичка в историята на Формула 1 е на стойност от над 1 милион долара, а тя е на Люис Хамилтън от 2020 година.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages