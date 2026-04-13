Продадоха уникална картичка на Кими Антонели за над $200 000

От популярната компания за производство на колекционерски картички Topps съобщиха, че картичка на настоящия лидер във Формула 1 Андреа Кими Антонели е била продадена за над $200 000 на търг в края на миналата седмица.
Картичката е уникална, тъй като включва и кръпка от състезателен гащеризон, който е използван от италианеца. Също така картичката е подписана от Антонели, което също допринася за нейната стойност от $201 910.
Това я прави седмата най-скъпа колекционерска картичка в историята на Формула 1, което прави постижението още по-впечатляващо, като се има предвид, че Антонели е още на 19 и в началото на своя едва втори сезон в световния шампионат. Най-скъпата картичка в историята на Формула 1 е на стойност от над 1 милион долара, а тя е на Люис Хамилтън от 2020 година.
