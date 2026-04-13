Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Време е за голямото дерби на България! Очаквания, шествия и съставите за сблъсъка - атмосферата преди ЦСКА - Левски
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
Продадоха уникална картичка на Кими Антонели за над $200 000

  • 13 апр 2026 | 13:59
  • 269
  • 0

От популярната компания за производство на колекционерски картички Topps съобщиха, че картичка на настоящия лидер във Формула 1 Андреа Кими Антонели е била продадена за над $200 000 на търг в края на миналата седмица.

Картичката е уникална, тъй като включва и кръпка от състезателен гащеризон, който е използван от италианеца. Също така картичката е подписана от Антонели, което също допринася за нейната стойност от $201 910.

Това я прави седмата най-скъпа колекционерска картичка в историята на Формула 1, което прави постижението още по-впечатляващо, като се има предвид, че Антонели е още на 19 и в началото на своя едва втори сезон в световния шампионат. Най-скъпата картичка в историята на Формула 1 е на стойност от над 1 милион долара, а тя е на Люис Хамилтън от 2020 година.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

В Априлия се готвят за напрежение между Бедзеки и Мартин в битката за титлата

В Априлия се готвят за напрежение между Бедзеки и Мартин в битката за титлата

  • 13 апр 2026 | 09:30
  • 640
  • 0
Макларън: Виждаме най-добрата версия на Оскар Пиастри

  • 13 апр 2026 | 09:09
  • 1071
  • 1
Класиране при пилотите в WRC след рали "Хърватия"

  • 13 апр 2026 | 08:25
  • 480
  • 0
Жан Тод разказа защо Ейдриън Нюи не е отишъл във Ферари

  • 12 апр 2026 | 21:34
  • 2217
  • 0
Нювил се извини на Хюндай за грешката си в последната отсечка

  • 12 апр 2026 | 20:13
  • 883
  • 0
Съперник лиши Самуил Иванов от шанс за финала

  • 12 апр 2026 | 18:19
  • 1782
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на ЦСКА и Левски, доста изненади и в двата отбора

11-те на ЦСКА и Левски, доста изненади и в двата отбора

  • 13 апр 2026 | 14:54
  • 8805
  • 5
"Червено" море заля "Цариградско шосе"

"Червено" море заля "Цариградско шосе"

  • 13 апр 2026 | 14:25
  • 17844
  • 44
"Син" поход през центъра на София

"Син" поход през центъра на София

  • 13 апр 2026 | 14:30
  • 16948
  • 27
Етър и Дунав не намериха път към гола

Етър и Дунав не намериха път към гола

  • 13 апр 2026 | 14:34
  • 6257
  • 19
Григор Димитров официално изпадна от топ 100 на световната ранглиста

Григор Димитров официално изпадна от топ 100 на световната ранглиста

  • 13 апр 2026 | 10:38
  • 8432
  • 13
Берое и Локо (Пд) се нуждаят от трите точки в преследването на целите си

Берое и Локо (Пд) се нуждаят от трите точки в преследването на целите си

  • 13 апр 2026 | 07:17
  • 8252
  • 5