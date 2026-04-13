Христо Стоичков пече чорек в Туркменистан

Легендата Христо Стоичков сподели свои снимки от посещение в Туркменистан. Той е бил изоратен там от ФИФА като посланик на програмата "Футбол в училище”.

“Открих още една прекрасна страна, чието сърце тупти с футбола! В Тюркменистан е пълно с деца, които искат да играят, да се учат, да се развиват! Отношението на хората към мен е просто фантастично! Благодарение на ФИФА и програмата "Футбол в училище" открих още една дестинация, където със сигурност ще се върна един ден!”, написа той в профила си във Фейсбук.

Вижда се, че българинът се е научил и да пече популярния местен хляб чорек. Освен това той позира с местна шапка.

