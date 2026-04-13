  Ограбиха Ислам Махачев в Италия

Ограбиха Ислам Махачев в Италия

  13 апр 2026 | 11:06
Настоящият шампион на UFC в полусредна категория Ислам Махачев се оплака, че негови лични вещи са били откраднати по време на екскурзия в Италия.

„Планирах да отида в Италия, но сега не харесвам Италия. Някой ден ще ви разкажа как ме прецакаха тук. Останах си с портфейла и паспорта. Паспортът беше върнат от едни добри крадци. Най-ценното нещо в куфара ми бяха футболните ми обувки. Крадци, ако футболът не е вашето нещо, ще си ги взема обратно. Не се притеснявайте, всичко е наред, не се паникьосвайте. Имам си и килима за молитва, не ми трябва нищо друго.“, написа дасгестанецътв Инстаграм

Към момента 34-годишният спортист няма насрочен двубой. В последната си изява в клетката той надделя над Джак Дела Мадалена и си заслужи шампионския пояс в полусредна категория. Преди този дуел Махачев доминираше в лека категория, където също държеше титлата.

Още от Бойни спортове

Радослав Великов-младши спечели бронзов медал при дебюта си при кадетите на турнир по борба в Турция

Радослав Великов-младши спечели бронзов медал при дебюта си при кадетите на турнир по борба в Турция

  • 13 апр 2026 | 08:33
  • 446
  • 0
Дея Пеева спечели бронз на световното първенство по таекуондо

Дея Пеева спечели бронз на световното първенство по таекуондо

  • 12 апр 2026 | 16:58
  • 1620
  • 0
Какво точно се случи с коляното на новия шампион на UFC?

Какво точно се случи с коляното на новия шампион на UFC?

  • 12 апр 2026 | 16:44
  • 1344
  • 0
Дея Пеева с бронз на Световното първенство по таекуондо при девойките

Дея Пеева с бронз на Световното първенство по таекуондо при девойките

  • 12 апр 2026 | 16:41
  • 836
  • 1
Прохазка иска ревнаш: Това беше моята битка

Прохазка иска ревнаш: Това беше моята битка

  • 12 апр 2026 | 15:07
  • 1095
  • 0
Антъни Джошуа не избърза да приеме предизвикателството на Тайсън Фюри

Антъни Джошуа не избърза да приеме предизвикателството на Тайсън Фюри

  • 12 апр 2026 | 13:14
  • 1696
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА пусна допълнителни билети за дербито

ЦСКА пусна допълнителни билети за дербито

  • 13 апр 2026 | 09:59
  • 11850
  • 34
Дербито няма да изневери - вече 26 000 души с билет

Дербито няма да изневери - вече 26 000 души с билет

  • 13 апр 2026 | 09:32
  • 12238
  • 24
Шоуто е гарантирано! Време е за голямото дерби на България

Шоуто е гарантирано! Време е за голямото дерби на България

  • 13 апр 2026 | 07:45
  • 14680
  • 90
11-те на Етър и Дунав

11-те на Етър и Дунав

  • 13 апр 2026 | 11:56
  • 238
  • 0
Григор Димитров официална изпадна от топ 100 на световната ранглиста

Григор Димитров официална изпадна от топ 100 на световната ранглиста

  • 13 апр 2026 | 10:38
  • 2935
  • 2
Берое и Локо (Пд) се нуждаят от трите точки в преследването на целите си

Берое и Локо (Пд) се нуждаят от трите точки в преследването на целите си

  • 13 апр 2026 | 07:17
  • 5886
  • 1