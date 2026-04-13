Ограбиха Ислам Махачев в Италия

Настоящият шампион на UFC в полусредна категория Ислам Махачев се оплака, че негови лични вещи са били откраднати по време на екскурзия в Италия.

„Планирах да отида в Италия, но сега не харесвам Италия. Някой ден ще ви разкажа как ме прецакаха тук. Останах си с портфейла и паспорта. Паспортът беше върнат от едни добри крадци. Най-ценното нещо в куфара ми бяха футболните ми обувки. Крадци, ако футболът не е вашето нещо, ще си ги взема обратно. Не се притеснявайте, всичко е наред, не се паникьосвайте. Имам си и килима за молитва, не ми трябва нищо друго.“, написа дасгестанецътв Инстаграм

Към момента 34-годишният спортист няма насрочен двубой. В последната си изява в клетката той надделя над Джак Дела Мадалена и си заслужи шампионския пояс в полусредна категория. Преди този дуел Махачев доминираше в лека категория, където също държеше титлата.