Боец на UFC подаде контестация след съдийска грешка, която промени победата му в равенство

Крис Падия се надява да си върне победата от UFC 327. Мениджърският екип на Падия потвърди пред mmafighting.com, че боецът е подал официалнa контестация до Атлетическата комисия на Флорида след двубоя му с Маркел Медерос в събота в Маями.

Първоначално Падия беше обявен за победител с неединодушно съдийско решение – две карти от 29-27 и една от 28-28. Около час по-късно обаче стана ясно, че двама от съдиите всъщност са отсъдили 28-28, което промени резултата от победа на равенство.

Падия също сподели мнението си за ситуацията в ексклузивно изявление за MMA Fighting.

„Вярвам, че спечелих този мач категорично според критериите за точкуване – по нанесени щети, контрол и цялостно въздействие“, написа Падия. „Трудно е да приема, че мачът изобщо е бил близък в съдийските карти, особено като се има предвид представянето ми и отнетата точка на моя опонент.“

Резултатът беше озадачаващ, тъй като огромното мнозинство от наблюдателите смятаха, че Падия е спечелил мача убедително. Освен това, на Медерос беше отнета точка в третия рунд заради многократни бъркания в очите. Всички 14 медийни представители край октагона са отсъдили победа за Падия, като повече от половината са дали резултат 30-26 в полза на боеца с веселия прякор „Тако“.

Към момента не е известно дали грешката е на водещия Брус Бъфър при прочитането на съдийските карти и обявяването на резултата, или на Бъфър е била предоставена невярна информация от съдиите и комисията. Протестът е в процес на разглеждане, като се очаква решението да бъде обявено през следващата седмица.