Боец на UFC подаде контестация след съдийска грешка, която промени победата му в равенство

  13 апр 2026 | 10:55
Крис Падия се надява да си върне победата от UFC 327. Мениджърският екип на Падия потвърди пред mmafighting.com, че боецът е подал официалнa контестация до Атлетическата комисия на Флорида след двубоя му с Маркел Медерос в събота в Маями.

Първоначално Падия беше обявен за победител с неединодушно съдийско решение – две карти от 29-27 и една от 28-28. Около час по-късно обаче стана ясно, че двама от съдиите всъщност са отсъдили 28-28, което промени резултата от победа на равенство.

Падия също сподели мнението си за ситуацията в ексклузивно изявление за MMA Fighting.

„Вярвам, че спечелих този мач категорично според критериите за точкуване – по нанесени щети, контрол и цялостно въздействие“, написа Падия. „Трудно е да приема, че мачът изобщо е бил близък в съдийските карти, особено като се има предвид представянето ми и отнетата точка на моя опонент.“

Резултатът беше озадачаващ, тъй като огромното мнозинство от наблюдателите смятаха, че Падия е спечелил мача убедително. Освен това, на Медерос беше отнета точка в третия рунд заради многократни бъркания в очите. Всички 14 медийни представители край октагона са отсъдили победа за Падия, като повече от половината са дали резултат 30-26 в полза на боеца с веселия прякор „Тако“.

Към момента не е известно дали грешката е на водещия Брус Бъфър при прочитането на съдийските карти и обявяването на резултата, или на Бъфър е била предоставена невярна информация от съдиите и комисията. Протестът е в процес на разглеждане, като се очаква решението да бъде обявено през следващата седмица.

Още от Бойни спортове

Радослав Великов-младши спечели бронзов медал при дебюта си при кадетите на турнир по борба в Турция

Радослав Великов-младши спечели бронзов медал при дебюта си при кадетите на турнир по борба в Турция

  • 13 апр 2026 | 08:33
  • 446
  • 0
Дея Пеева спечели бронз на световното първенство по таекуондо

Дея Пеева спечели бронз на световното първенство по таекуондо

  • 12 апр 2026 | 16:58
  • 1620
  • 0
Какво точно се случи с коляното на новия шампион на UFC?

Какво точно се случи с коляното на новия шампион на UFC?

  • 12 апр 2026 | 16:44
  • 1344
  • 0
Дея Пеева с бронз на Световното първенство по таекуондо при девойките

Дея Пеева с бронз на Световното първенство по таекуондо при девойките

  • 12 апр 2026 | 16:41
  • 836
  • 1
Прохазка иска ревнаш: Това беше моята битка

Прохазка иска ревнаш: Това беше моята битка

  • 12 апр 2026 | 15:07
  • 1095
  • 0
Антъни Джошуа не избърза да приеме предизвикателството на Тайсън Фюри

Антъни Джошуа не избърза да приеме предизвикателството на Тайсън Фюри

  • 12 апр 2026 | 13:14
  • 1696
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА пусна допълнителни билети за дербито

ЦСКА пусна допълнителни билети за дербито

  • 13 апр 2026 | 09:59
  • 11820
  • 34
Дербито няма да изневери - вече 26 000 души с билет

Дербито няма да изневери - вече 26 000 души с билет

  • 13 апр 2026 | 09:32
  • 12225
  • 24
Шоуто е гарантирано! Време е за голямото дерби на България

Шоуто е гарантирано! Време е за голямото дерби на България

  • 13 апр 2026 | 07:45
  • 14671
  • 90
11-те на Етър и Дунав

11-те на Етър и Дунав

  • 13 апр 2026 | 11:56
  • 233
  • 0
Григор Димитров официална изпадна от топ 100 на световната ранглиста

Григор Димитров официална изпадна от топ 100 на световната ранглиста

  • 13 апр 2026 | 10:38
  • 2927
  • 2
Берое и Локо (Пд) се нуждаят от трите точки в преследването на целите си

Берое и Локо (Пд) се нуждаят от трите точки в преследването на целите си

  • 13 апр 2026 | 07:17
  • 5884
  • 1