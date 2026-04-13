Док Ривърс и Милуоки пред раздяла

  • 13 апр 2026 | 10:53
Ръководството на Милуоки Бъкс не очаква Док Ривърс да се завърне като треньор през следващия сезон, каза за АП човек, запознат със ситуацията.

Има известни дискусии дали той ще остане в клуба на друг пост. ЕSPN първо съобщи, че Ривърс няма да остане треньор на Милуоки през следващия сезон.

Ривърс каза преди загубата на Бъкс със 106:126 от Филаделфия в неделя, която сложи край на сезона им, че няма да обявява нищо, но не остави почти никакви съмнения относно намеренията си. Той посочи възрастта и времето, прекарано с внуците му, като ключови причини, поради които би прекратил треньорската си кариера.

Бъкс постигнаха 32-50 този сезон. 64-годишният Ривърс, който беше треньор на Филаделфия в продължение на три сезона, призна в неделя, че е носил известна емоционална тежест. Въпреки това, той не искаше да произнесе никаква реч за оттеглянето си, защото „никога не се знае“.

„Не искам да бъда Али и да продължа да се връщам“, каза Ривърс. Окончателният му отговор ще дойде „определено по-рано“, а не по-късно от подготвителния период.

Снимки: Gettyimages

