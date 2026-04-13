Док Ривърс и Милуоки пред раздяла

Ръководството на Милуоки Бъкс не очаква Док Ривърс да се завърне като треньор през следващия сезон, каза за АП човек, запознат със ситуацията.

Има известни дискусии дали той ще остане в клуба на друг пост. ЕSPN първо съобщи, че Ривърс няма да остане треньор на Милуоки през следващия сезон.

Ривърс каза преди загубата на Бъкс със 106:126 от Филаделфия в неделя, която сложи край на сезона им, че няма да обявява нищо, но не остави почти никакви съмнения относно намеренията си. Той посочи възрастта и времето, прекарано с внуците му, като ключови причини, поради които би прекратил треньорската си кариера.

Бъкс постигнаха 32-50 този сезон. 64-годишният Ривърс, който беше треньор на Филаделфия в продължение на три сезона, призна в неделя, че е носил известна емоционална тежест. Въпреки това, той не искаше да произнесе никаква реч за оттеглянето си, защото „никога не се знае“.

„Не искам да бъда Али и да продължа да се връщам“, каза Ривърс. Окончателният му отговор ще дойде „определено по-рано“, а не по-късно от подготвителния период.

Снимки: Gettyimages