Джон Тери начело на консорциум, който ще плати 14 млн. паунда за английски клуб

Бившият капитан на Челси Джон Тери оглавява консорциум, който е напът да закупи третодивизионнния Колчестър, твърди “Сън”. Очаква се сделката да е за 14 млн. паунда.

В момента някогашният защитник работи в академията на “сините” от “Стамфорд Бридж”, но ако информацията за сделката се потвърди, скоро може да бъде изцяло ангажиран с управлението на футболен клуб.

Според публикацията Тери е готов да обяви сделка на стойност 14 милиона паунда за придобиването на отбора от Лига 2.

„Джей Ти е наистина развълнуван това да стане официално“, е заявил вътрешен източник пред изданието.

Очаква се футболната легенда да има „значително влияние“ върху спортно-техническата част на клуба от Есекс. Една от възможните причини за интереса на Тери към този клуб може да е фактът, че неговият 22-годишен племенник Франки Тери е част от състава на Колчестър.