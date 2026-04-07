Представяне на „Giro d’Italia 2026 – С КОЛЕЛО В БЪЛГАРИЯ“
Денят на истината за Григор

  • 7 апр 2026 | 08:48
Григор Димитров започва днес участието си на турнира от сериите “Мастърс 1000” на клей в Монте Карло. Най-добрият български тенисист ще открие програмата на втория по големина стадион в комплекса с мач срещу аржентинеца Хуан Мартин Ечевери. Двубоят им на "Кортът на принцовете" е от 12:00 часа наше време и Sportal.bg ще го следи на живо.

Това ще бъде втори сблъсък в съперничеството между Димитров и 30-ия в света Ечевери. Българинът спечели първия дуел след обрат с 6:7(9), 6:3, 7:5 на турнира в парижката зала “Берси” през 2024 година.

Сега обаче Григор е в труден период след контузията и дългата пауза през 2025 г., а аржентинецът показва отлични резултати на червена настилка от началото на годината. Ечевери вече спечели титлата в Рио де Жанейро, игра полуфинал в Буенос Айрес и стигна до четвъртфинал в Хюстън миналата седмица.

Победителят от този мач очаква във втори кръг по-добрия измежду Теренс Атман (Франция) и Итън Куин (САЩ), а след това на осминафиналите най-вероятният противник ще бъде №1 в света Карлос Алкарас.

Турнирът в Монте Карло е от изключително значение за Григор Димитров. На 34-годишния хасковлия му трябват три победи, за да запази мястото си в топ 100. Миналия сезон той стигна до четвъртфиналите в Монако и има да защитава 200 точки. Евентуална загуба днес ще го изпрати до около №135 в света.

За последно Григор бе извън топ 100 на 1 април 2012 година. Оттогава насам, вече 14 години, българин неизменно е в елита на мъжкия професионален тенис, достигайки до №3 в света на 20 ноември 2017 г.

Стан Вавринка отпадна в Монте Карло и емоционално се раздели с феновете

  • 6 апр 2026 | 20:44
Елизара Янева и Лидия Енчева спечелиха срещата на двойки за България срещу Република Южна Африка

  • 6 апр 2026 | 18:33
Иван Иванов отпадна в първия кръг на турнира в Мадрид

  • 6 апр 2026 | 18:28
Риндеркнеш иска да играе с емблемата на футболния Рен на фланелката си

  • 6 апр 2026 | 17:00
На Синер му липсват дуелите с Алкарас

  • 6 апр 2026 | 16:54
Убедителна Елизара Янева осигури победата на България срещу РЮА

  • 6 апр 2026 | 16:47
Сблъсък на титаните на "Сантиаго Бернабеу"

  • 7 апр 2026 | 06:30
Обявиха кога ще е жребият за плейофите в efbet Лига - американски софтуер го тегли

  • 7 апр 2026 | 10:11
Може ли Спортинг да се възползва от проблемите на Арсенал?

  • 7 апр 2026 | 08:00
Реал Мадрид на пътя на Везенков и компания в ключова битка за челните позиции

  • 7 апр 2026 | 07:30
Нов голям мач от Евролигата в "Арена София" тази вечер

  • 7 апр 2026 | 07:00
