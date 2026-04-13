В Априлия се готвят за напрежение между Бедзеки и Мартин в битката за титлата

Отборният мениджър на тима на Априлия в MotoGP Паоло Бонора потвърди думите на главния изпълнителен директор на екипа Масимо Ривола, че в състава са готови за покачване на напрежението между Марко Бедзеки и Хорхе Мартин.

След първите три кръга за сезона двамата заемат първите две позиции в генералното класиране, а предимството е на страна на Бедзеки, който води с четири пункта пред своя съекипник. Двамата записаха две поредни двойни победи в Бразилия и Съединените щати, а много хора очакват предимството на Априлия да се запази и с началото на европейските стартове в края на другата седмица.

Мишлен: Предимството на Априлия не се дължи на специалната задна гума

Ако това се случи, то ще е много вероятно да гледаме битката за световната титла между Бедзеки и Мартин, което неиминуемо ще доведе до покачване на напрежението между двамата. Бонора обаче е категоричен, че в Априлия са готови за това и с радост ще се справят с подобна ситуация.

Хорхе Мартин: Дукати ще се върне в челото на "Херес"

„Спомням си, че Масимо вече отговори на този въпрос и каза, че ще се радва да управлява такава трудна ситуация. Смятам, че той е напълно прав. Ние ще се радваме да изпаднем в тази трудна ситуация на битка за титлата между съотборници.



„Ние знаем, че в нашия гараж имаме двама много силни и талантливи пилоти. Но и виждаме, че те са много умни и работят заедно по позитивен начин“, каза Бонора пред TNT Sports.

Снимки: Gettyimages