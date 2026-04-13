  Радослав Великов-младши спечели бронзов медал при дебюта си при кадетите на турнир по борба в Турция

Радослав Великов-младши спечели бронзов медал при дебюта си при кадетите на турнир по борба в Турция

  • 13 апр 2026 | 08:33
Радослав Великов-младши спечели първия си медал при кадетите от международен турнир по борба в Анталия (Турция).

Младият талант се пребори за бронза в категория до 45 килограма на свободния стил, след като записа три победи и загуба в полуфиналите. В малкия финал Великов се наложи с технически туш 10:0 над представителя на домакините Хамза Айкал, като победата дойде още в първите две минути.

Другите две срещи Великов спечели, след като изоставаше в резултата. На старта имаше пасив срещу Мерт Сезер (Турция) с 0:2 след края на първата част, а във втората направи обрат за крайното 7:2. На четвъртфиналите изоставането му бе още по-изразително. Петдесет секунди преди края съперникът му Тунар Хасанов (Азербайджан) бе повел с 4:0. Но и този път българинът прояви характер, за да стигне до успеха със 7:5. На полуфиналите обаче Великов не успя срещу украинеца Марко Квашнюк и отстъпи с 3:6.

В ъгъла на бореца беше неговият баща Радослав Великов, бронзов олимпийски медалист и световен шампион.

През миналия сезон Великов-младши стана трети в Европа при момчетата, съобщават от БФ Борба.

Другите двама национали - Християн Лазаров (51 кг) и Николай Илиев (71 кг) не успяха да стигнат до битка за отличията. По-късно днес на тепиха излиза Петко Саракостов (65 кг).

