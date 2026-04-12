Фулъм поздрави православните християни

Фулъм отправи поздрав към всички празнуващи православния Великден, който настъпи в днешния 12-ти април (неделя). Клубът от Острова, където преобладаващото вероизповедание сред населението е протестантско и католическо, които отбелязоха тази година Възкресението на Иисус Христос седмица по-рано на 5-и април (неделя), сподели на профила си в платформата Х публикация, изразяваща благопожеланията си към православните християни.
Христос Воскресе!
“До всички в нашата общност, които празнуват православния Великден днес – пожелаваме ви специален ден с семейството, традициите и вкусната храна”, написаха от пресслужбата на отбора от стадион “Крейвън Котидж” в Лондон.