Фулъм поздрави православните християни

Фулъм отправи поздрав към всички празнуващи православния Великден, който настъпи в днешния 12-ти април (неделя). Клубът от Острова, където преобладаващото вероизповедание сред населението е протестантско и католическо, които отбелязоха тази година Възкресението на Иисус Христос седмица по-рано на 5-и април (неделя), сподели на профила си в платформата Х публикация, изразяваща благопожеланията си към православните християни.

Христос Воскресе!

“До всички в нашата общност, които празнуват православния Великден днес – пожелаваме ви специален ден с семейството, традициите и вкусната храна”, написаха от пресслужбата на отбора от стадион “Крейвън Котидж” в Лондон.

To all in our community celebrating Orthodox Easter today – we’re wishing you a special day with family, tradition and great food. 🤍 pic.twitter.com/INWqGI69il — Fulham Football Club (@FulhamFC) April 12, 2026