  Фрайбург излъга Майнц в здрава битка

  • 12 апр 2026 | 22:46
  • 317
  • 0
Фрайбург излъга Майнц в здрава битка

Отборът на Фрайбург победи с минималното 1:0 тима на Майнц 05 в среща от 29-ия кръг на германската Бундеслига. Двата тима заложиха на твърда игра, като чистите голови положения отстъпваха спрямо твърдите влизания и единоборствата, а единственото попадение в срещата падна в началото на второто полувреме, когато се разписа Лукас Хьолер в 47-ата минута.

Поражението прекрати силната серия на бившия отбор на Тодор Неделев от 9 поредни мача без загуба във всички турнири, докато Фрайбург спечели за четвърти път в последните си 5 срещи. Победителите обаче остават на цели 11 точки от шестото място, даващо право на участие в предварителните кръгове на Лигата на конференциите. Надеждата за момчетата от провинция Баден-Вюртемберг остава Германия да получи още една квота за Шампионската лига при добро представяне на Байерн (Мюнхен) в “турнира на богатите” и от там седмото място в Бундеслигата също да даде шанс за европейски излаз.

Още от Футбол свят

Борещият се за оцеляването си Овиедо изненада Селта като гост

  • 12 апр 2026 | 21:32
  • 597
  • 0
Бастунов игра малко при загуба на Визела, Христов и Иванов останаха на пейката

  • 12 апр 2026 | 21:28
  • 506
  • 0
Орсолини поведе Болоня към победа над Лече

  • 12 апр 2026 | 21:17
  • 538
  • 0
Ямал се надъхва с велик обрат на ЛеБрон за реванша на Барселона с Атлетико

  • 12 апр 2026 | 21:00
  • 2848
  • 26
Интер показа шампионски характер в невероятно зрелище със седем гола срещу Комо

  • 12 апр 2026 | 23:41
  • 6264
  • 9
Щутгарт се развихри и се настани на трето място в Бундеслигата

  • 12 апр 2026 | 20:46
  • 891
  • 0
Великденската статистика между ЦСКА и Левски

  • 12 апр 2026 | 12:17
  • 47421
  • 93
Ман Сити прегази Челси в Лондон за едно полувреме и вся страх в лагера на Арсенал

  • 12 апр 2026 | 20:22
  • 22724
  • 95
Интер показа шампионски характер в невероятно зрелище със седем гола срещу Комо

  • 12 апр 2026 | 23:41
  • 6264
  • 9
Мони Николов и Локомотив стигнаха до полуфинал №5 срещу Зенит след нова драма

  • 12 апр 2026 | 17:55
  • 14995
  • 12
Феновете надъхаха футболистите на ЦСКА преди утрешното дерби

  • 12 апр 2026 | 18:08
  • 7214
  • 42
Звезда на Монако: Везенков е MVP на Евролигата, Милър-Макинтайър - генерал на паркета

  • 12 апр 2026 | 15:10
  • 11465
  • 4