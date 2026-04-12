Фрайбург излъга Майнц в здрава битка

Отборът на Фрайбург победи с минималното 1:0 тима на Майнц 05 в среща от 29-ия кръг на германската Бундеслига. Двата тима заложиха на твърда игра, като чистите голови положения отстъпваха спрямо твърдите влизания и единоборствата, а единственото попадение в срещата падна в началото на второто полувреме, когато се разписа Лукас Хьолер в 47-ата минута.

Поражението прекрати силната серия на бившия отбор на Тодор Неделев от 9 поредни мача без загуба във всички турнири, докато Фрайбург спечели за четвърти път в последните си 5 срещи. Победителите обаче остават на цели 11 точки от шестото място, даващо право на участие в предварителните кръгове на Лигата на конференциите. Надеждата за момчетата от провинция Баден-Вюртемберг остава Германия да получи още една квота за Шампионската лига при добро представяне на Байерн (Мюнхен) в “турнира на богатите” и от там седмото място в Бундеслигата също да даде шанс за европейски излаз.