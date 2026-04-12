Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Националите по аеробика ще се подготвят под ръководството на Антонио Папазов

Националите по аеробика ще се подготвят под ръководството на Антонио Папазов

  • 12 апр 2026 | 18:30
  • 207
  • 0
Националите по аеробика ще се подготвят под ръководството на Антонио Папазов

Националите по аеробика ще се подготвят под ръководството на Антонио Папазов, съобщи председателят на Съюза по аеробика Димитрина Къндева.

“Пред него е тежката задача да изведе мъжете и жените и да ги подготви“, подчерта Къндева.

Трима състезатели ще представят България на Световната купа по спортна аеробика за мъже и жени в японската столица Токио, която ще се проведе на 18 и 19 април.

Александър Мишинков, Борислава Иванова и Христо Манолов ще спорят за отличията. Българите са заявени в категории смесени двойки, индивидуално жени и индивидуално мъже.

Александър Мишинков ще направи дебют на Световна купа при мъжете. Къндева ще пътува като международен съдия.

Основната цел пред българските състезатели ще бъде чистото изпълнение на новите съчетания.

“В момента най-важното е съчетанията да се изиграят без грешка и да се ориентираме къде сме спрямо останалите нации“, каза още тя.

По думите ѝ всички композиции на националния отбор са изцяло нови.

“Ще използваме това състезание, за да видим как стоят съчетанията. Ако се наложи, ще направим корекции“, уточни Къндева за БНР.

През сезона предстоят още две Световни купи – в Баку през юни, както и Дветовното първенство в Памплона през септември, което ще бъде най-важният старт за годината.

Тя не скри, че подготовката е затруднена от ограничените ресурси.

“Три състезания преди Световното първенство не са достатъчни, но за съжаление финансовите ни възможности са такива“, каза Къндева.

В заключение тя потвърди, че традиционният международен турнир в Пловдив също ще се проведе.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Пето място за Анастасия Калева на бухалки в Ташкент

Пето място за Анастасия Калева на бухалки в Ташкент

  • 12 апр 2026 | 14:35
  • 332
  • 0
Дара Стоянова с шесто място на обръч в Ташкент

Дара Стоянова с шесто място на обръч в Ташкент

  • 12 апр 2026 | 12:13
  • 539
  • 0
Давид Иванов зае 7-о място на финала на кон с гривни на СК в Осиек

Давид Иванов зае 7-о място на финала на кон с гривни на СК в Осиек

  • 11 апр 2026 | 19:15
  • 767
  • 0
Анастасия Калева се класира за финала на бухалки в Световната купа

Анастасия Калева се класира за финала на бухалки в Световната купа

  • 11 апр 2026 | 13:50
  • 1661
  • 0
Един финал и един полуфинал записаха българските състезатели в третия ден на Eвропейското по скокове на батут

Един финал и един полуфинал записаха българските състезатели в третия ден на Eвропейското по скокове на батут

  • 10 апр 2026 | 20:20
  • 875
  • 0
Анастасия Калева дебютира в Световната купа

Анастасия Калева дебютира в Световната купа

  • 10 апр 2026 | 13:17
  • 588
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Великденската статистика между ЦСКА и Левски

Великденската статистика между ЦСКА и Левски

  • 12 апр 2026 | 12:17
  • 30471
  • 58
Челси 0:0 Ман Сити, отмениха гол на Кукурея

Челси 0:0 Ман Сити, отмениха гол на Кукурея

  • 12 апр 2026 | 18:29
  • 2919
  • 5
В Реал Мадрид никой не се предава, увери Флорентино Перес

В Реал Мадрид никой не се предава, увери Флорентино Перес

  • 12 апр 2026 | 13:54
  • 8770
  • 90
Мони Николов и Локомотив стигнаха до полуфинал №5 срещу Зенит след нова драма

Мони Николов и Локомотив стигнаха до полуфинал №5 срещу Зенит след нова драма

  • 12 апр 2026 | 17:55
  • 5535
  • 1
Историческо! Жена стана треньор на отбор от Бундеслигата

Историческо! Жена стана треньор на отбор от Бундеслигата

  • 12 апр 2026 | 10:58
  • 22557
  • 63
Звезда на Монако: Везенков е MVP на Евролигата, Милър-Макинтайър - генерал на паркета

Звезда на Монако: Везенков е MVP на Евролигата, Милър-Макинтайър - генерал на паркета

  • 12 апр 2026 | 15:10
  • 6081
  • 2