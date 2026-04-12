Националите по аеробика ще се подготвят под ръководството на Антонио Папазов, съобщи председателят на Съюза по аеробика Димитрина Къндева.

“Пред него е тежката задача да изведе мъжете и жените и да ги подготви“, подчерта Къндева.

Трима състезатели ще представят България на Световната купа по спортна аеробика за мъже и жени в японската столица Токио, която ще се проведе на 18 и 19 април.

Александър Мишинков, Борислава Иванова и Христо Манолов ще спорят за отличията. Българите са заявени в категории смесени двойки, индивидуално жени и индивидуално мъже.

Александър Мишинков ще направи дебют на Световна купа при мъжете. Къндева ще пътува като международен съдия.

Основната цел пред българските състезатели ще бъде чистото изпълнение на новите съчетания.

“В момента най-важното е съчетанията да се изиграят без грешка и да се ориентираме къде сме спрямо останалите нации“, каза още тя.

По думите ѝ всички композиции на националния отбор са изцяло нови.

“Ще използваме това състезание, за да видим как стоят съчетанията. Ако се наложи, ще направим корекции“, уточни Къндева за БНР.

През сезона предстоят още две Световни купи – в Баку през юни, както и Дветовното първенство в Памплона през септември, което ще бъде най-важният старт за годината.

Тя не скри, че подготовката е затруднена от ограничените ресурси.

“Три състезания преди Световното първенство не са достатъчни, но за съжаление финансовите ни възможности са такива“, каза Къндева.

В заключение тя потвърди, че традиционният международен турнир в Пловдив също ще се проведе.