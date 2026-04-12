Геша: Искаха да се надиграват и нещата за нас тръгнаха

Септември (Тервел) отнесе гостуващия му Олимпик (Варна) с 8:0. Срещата е от 25-ия кръг на Североизточната Трета лига. Георги Иванов-Геша, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

Септември (Тервел) громи Олимпик (Варна) с осем гола

„Съперникът тръгна да ни пресира, оголи се отзад и нещата за нас тръгнаха. Искаха да се надиграват с нас, но не им се получи. Хубавото е, че успяхме да съхраним сили, да запазим основни хора. Нямаше контузии, няма наказания, така че след такъв успех настроението е приповдигнато и сме натрупали още повече самочувствие. Във вторник срещу Марица (Милево), в полуфинала за купата на Аматьорската лига, ще е съвсем различно. Затова се радвам, че запазихме усилията и постигнахме една добра победа за самочувствие, авторитет и увереност“.