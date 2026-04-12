Дея Пеева с бронз на Световното първенство по таекуондо при девойките

Дея Пеева спечели бронзов медал в категория 46 килограма на Световното първенство по таекуондо за юноши и девойки в Ташкент, Узбекистан. Възпитаничката на клуб Ахил записа четири победи преди да стигне до мача за отличието.

Националката ни, с личен треньор Венцислав Соколов, се наложи над Ана Шара Магалян (Бразилия), Вера Удренкович (Беларус), Адриана Родригес (Испания) и Сдио Каумон (Франция).

В срещата за влизане във финала българката отстъпи пред представителката на Тайпе Чиенг Линг Уанг, която спечели световната титла в категория 44 килограма на първенството през 2024 година, където на четвъртфиналите отново победи Дея Пеева.