Насър започва защитата на титлата си на 400 метра в Шанхай

Настоящата шампионка от Диамантената лига Салва Еид Насър ще стартира защитата на титлата си на 400 метра на първия турнир от сезона в Шанхай/Кецяо на 16 май. През миналия сезон Насър се завърна убедително към победите в Диамантената лига, като спечели първия си успех в сериите от 2018 г. насам и завоюва титлата за трети път в своята кариера.

Световната шампионка от 2019 г. и сребърна олимпийска медалистка от 2024 г., звездата от Бахрейн сега е номер две в световната ранглиста и се стреми към още успехи през 2026 г.

В Кецяо тя ще се изправи срещу изключително силни съпернички, като в стартовия списък влизат седем от топ 15 в световната ранглиста.

Никиша Прайс спечели сребро с Ямайка в щафетата 4х400 метра на Световното първенство в Токио миналата година, докато Амбър Анинг от Великобритания бе коронясана за световна шампионка в зала на 400 метра в Нанкин през 2025 г.

Сред участничките са още Расидат Аделеке от Ирландия, Роксана Гомес от Куба, Мартина Вейл от Чили и Алия Бътлър от САЩ.

Турнирът в Шанхай/Кецяо е първият етап от Диамантената лига за 2026 г., която ще премине през четири континента и 15 града по пътя към двудневния финал на сериите в Брюксел на 4-5 септември.

Снимки: Gettyimages