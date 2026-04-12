Първа маратонска победа за Крипа в Париж

  • 12 апр 2026 | 13:52
Първа маратонска победа за Крипа в Париж

Европейският шампион на полумаратон Йеманеберхан Крипа от Италия триумфира в маратона на Париж в неделя сутринта, постигайки първата победа в кариерата си в тази дисциплина.

Крипа се възползва от дългото спускане в последния километър по булевард „Фош“, за да се откъсне от етиопеца Байелин Тешагер, преди да направи острия десен завой с решаваща преднина. Това позволи на италианеца да поздрави публиката по пътя си към финала, превръщайки се в първия европейски победител в надпреварата при мъжете от 2002 г. насам.

Крипа пресече финалната линия с личен рекорд от 2:05:18, изпреварвайки с пет секунди Тешагер, който завърши с време 2:05:23. Кениецът Сила Кипту допълни подиума, заемайки третото място с 2:05:28.

Италианецът пристигна в Париж в отлична форма, след като през февруари подобри националния рекорд на полумаратон с време 59:01 в Неапол. Въпреки това, 29-годишният атлет имаше колебливи резултати в маратонската дистанция досега.

Крипа не успя да завърши на Световното първенство по лека атлетика в Токио миналата година и постигна скромното време от 2:10:59 на маратона във Валенсия през декември. Тази сутрин обаче той успя да пренесе добрата си форма от по-късите дистанции в класическия маратон.

“Днес започва нова глава“

Голяма група атлети премина средата на дистанцията заедно със сравнително бавно темпо от 63:14, което позволи на Крипа да натрупа увереност с напредването на състезанието. Той постоянно се движеше в челото на водещата група и пробяга втората половина на дистанцията със значително по-бързо темпо (62:04), за да си осигури първата маратонска победа в седмия си опит.

“Маратонската ми кариера започва днес. Най-накрая намерих правилния път. Беше невероятно. Около 33-ия километър осъзнах, че това ще бъде моят ден, а когато на 39-ия километър видях, че съперниците ми изпитват затруднения, реших да атакувам“, заяви Крипа, цитиран от FIDAL.

“Днес се реванширах за 25-ото място, което заех в Париж на Олимпийските игри, и започва една изцяло нова глава. Тази сутрин открих, че имам истинска връзка с маратона“, добави той.

В състезанието при жените, спечелено от етиопката Шуре Демисе с личен и рекорд на трасето от 2:18:34, финландката Алиса Вайнио записа третия си маратон в диапазона 2:20-2:21 в рамките на четири месеца. След като постави последователни национални рекорди на Финландия с 2:20:48 и 2:20:39 съответно във Валенсия и Севиля, Вайнио постигна третото най-добро време в кариерата си – 2:21:35, което ѝ отреди шесто място в крайното класиране.

Още от Лека атлетика

Ехамер и Ходжкинсън са атлетите на месец март 2026

Ехамер и Ходжкинсън са атлетите на месец март 2026

  • 10 апр 2026 | 19:55
  • 1084
  • 0
Абди се цели в европейския си рекорд на маратона в Ротердам

Абди се цели в европейския си рекорд на маратона в Ротердам

  • 10 апр 2026 | 19:25
  • 1382
  • 0
Расидат Аделеке пропуска Световното за щафети в Ботсвана

Расидат Аделеке пропуска Световното за щафети в Ботсвана

  • 10 апр 2026 | 17:55
  • 895
  • 0
Шели-Ан Фрейзър-Прайс стана глобален посланик на Laureus

Шели-Ан Фрейзър-Прайс стана глобален посланик на Laureus

  • 10 апр 2026 | 17:32
  • 826
  • 0
Ейми Хънт, Дина Ашър-Смит и Дарил Нийта в звезден сблъсък на 200 метра в Лондон

Ейми Хънт, Дина Ашър-Смит и Дарил Нийта в звезден сблъсък на 200 метра в Лондон

  • 10 апр 2026 | 16:52
  • 1052
  • 0
Маратонът в Рига с амбициозна цел: Да влезе в топ 10 на Европа

Маратонът в Рига с амбициозна цел: Да влезе в топ 10 на Европа

  • 10 апр 2026 | 16:14
  • 404
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Великденската статистика между ЦСКА и Левски

Великденската статистика между ЦСКА и Левски

  • 12 апр 2026 | 12:17
  • 12260
  • 22
В Реал Мадрид никой не се предава, увери Флорентино Перес

В Реал Мадрид никой не се предава, увери Флорентино Перес

  • 12 апр 2026 | 13:54
  • 1595
  • 3
Христос Воскресе!

Христос Воскресе!

  • 12 апр 2026 | 09:16
  • 3741
  • 9
Историческо! Жена стана треньор на отбор от Бундеслигата

Историческо! Жена стана треньор на отбор от Бундеслигата

  • 12 апр 2026 | 10:58
  • 14019
  • 34
Челси и Сити в битка на живот и смърт

Челси и Сити в битка на живот и смърт

  • 12 апр 2026 | 10:52
  • 4197
  • 3
Ювентус надхитри Аталанта и се доближи до топ 3

Ювентус надхитри Аталанта и се доближи до топ 3

  • 11 апр 2026 | 23:39
  • 15840
  • 6