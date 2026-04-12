Първа маратонска победа за Крипа в Париж

Европейският шампион на полумаратон Йеманеберхан Крипа от Италия триумфира в маратона на Париж в неделя сутринта, постигайки първата победа в кариерата си в тази дисциплина.

Крипа се възползва от дългото спускане в последния километър по булевард „Фош“, за да се откъсне от етиопеца Байелин Тешагер, преди да направи острия десен завой с решаваща преднина. Това позволи на италианеца да поздрави публиката по пътя си към финала, превръщайки се в първия европейски победител в надпреварата при мъжете от 2002 г. насам.

Крипа пресече финалната линия с личен рекорд от 2:05:18, изпреварвайки с пет секунди Тешагер, който завърши с време 2:05:23. Кениецът Сила Кипту допълни подиума, заемайки третото място с 2:05:28.

Италианецът пристигна в Париж в отлична форма, след като през февруари подобри националния рекорд на полумаратон с време 59:01 в Неапол. Въпреки това, 29-годишният атлет имаше колебливи резултати в маратонската дистанция досега.

Крипа не успя да завърши на Световното първенство по лека атлетика в Токио миналата година и постигна скромното време от 2:10:59 на маратона във Валенсия през декември. Тази сутрин обаче той успя да пренесе добрата си форма от по-късите дистанции в класическия маратон.

“Днес започва нова глава“

Голяма група атлети премина средата на дистанцията заедно със сравнително бавно темпо от 63:14, което позволи на Крипа да натрупа увереност с напредването на състезанието. Той постоянно се движеше в челото на водещата група и пробяга втората половина на дистанцията със значително по-бързо темпо (62:04), за да си осигури първата маратонска победа в седмия си опит.

“Маратонската ми кариера започва днес. Най-накрая намерих правилния път. Беше невероятно. Около 33-ия километър осъзнах, че това ще бъде моят ден, а когато на 39-ия километър видях, че съперниците ми изпитват затруднения, реших да атакувам“, заяви Крипа, цитиран от FIDAL.

“Днес се реванширах за 25-ото място, което заех в Париж на Олимпийските игри, и започва една изцяло нова глава. Тази сутрин открих, че имам истинска връзка с маратона“, добави той.

В състезанието при жените, спечелено от етиопката Шуре Демисе с личен и рекорд на трасето от 2:18:34, финландката Алиса Вайнио записа третия си маратон в диапазона 2:20-2:21 в рамките на четири месеца. След като постави последователни национални рекорди на Финландия с 2:20:48 и 2:20:39 съответно във Валенсия и Севиля, Вайнио постигна третото най-добро време в кариерата си – 2:21:35, което ѝ отреди шесто място в крайното класиране.