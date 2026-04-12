Вегас сломи Колорадо и се класира за плейофите в НХЛ

  • 12 апр 2026 | 13:38
Джак Айхел вкара 1:19 минути след началото на продълженията и Вегас Голдън Найтс си осигуриха място в плейофите с победа с 3:2 над Колорадо Авеланж в Денвър.

Марк Стоун и Павел Дорофеев също записаха точки, а Картър Харт направи 30 спасявания за Вегас. Ник Бланкенбург и Девън Тоус вкараха, а Блекууд отрази 26 удара за лидера в Централната дивизия Колорадо, който спечели Президентския трофей.

Защитникът Емил Лилеберг вкара гол 1:35 минути преди края на редовното време, водейки гостуващия Тампа Бей Лайтнинг до победа над Бостън с 2:1, който достигна плейофите, въпреки загубата.

Брандън Хейгъл също отбеляза, а Андрей Василевски направи 19 спасявания за Лайтнинг, които изоставаха с 0:1 в третата част и регистрираха 23-ата си победа след пасив този сезон. Морган Гийки отбеляза гола за Бостън. Джереми Суейман направи 22 спасявания за Бруинс, които са с баланс 0-3-2 в последните си пет мача.

Ридли Грейг отбеляза гол в първия период, а Джейк Сандерсън добави попадение при предимство в третия, с което донесе победа на Отава над Ню Йорк Айлендърс с 3:0.

Майкъл Амадио добави гол в празната врата в края на третия период, Линус Улмарк отби всичките 23 удара, а Отава спечелиха четвъртия си пореден мач. Те си осигуриха място в плейофите за втори пореден сезон.

Антон Форсберг направи 27 спасявания за Лос Анджелис Кингс срещу гостуващия Едмънтън за победата с 1:0. Стражът записа трети успех без допуснат гол този сезон и общо 11-и в 11-годишната си кариера в НХЛ.

Артемий Панарин отбеляза единствения гол в мача за Кингс, които спечелиха четвъртата си поредна победа, за да запазят второто си място с „уайлд кард“ от Западната конференция при оставащи три мача.

Андрей Свечников и Джордан Стаал отбелязаха голове през първия период, докато Каролина надделя над Юта с 4:1 в Солт Лейк Сити.

С победата Каролина се изкачи с четири точки зад Бъфало Сейбърс в битката за първото място в Източната конференция.

Снимки: Gettyimages

Резултати от НХЛ

България надигра Исландия за първата си победа на Световното първенство по хокей на лед

Юта срази Нешвил в НХЛ

Резултати от НХЛ

България загуби от Нова Зеландия на Световното по хокей на лед

Логан Томпсън запази живи надеждите на Вашингтон за плейофите

Великденската статистика между ЦСКА и Левски

В Реал Мадрид никой не се предава, увери Флорентино Перес

Христос Воскресе!

Историческо! Жена стана треньор на отбор от Бундеслигата

Челси и Сити в битка на живот и смърт

Ювентус надхитри Аталанта и се доближи до топ 3

