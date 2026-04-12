Агентът на Овечкин: Вашингтон ще се бори докрай за място в плейофите

Агентът Глеб Чистяков, представляващ капитана на Вашингтон Кепитълс Александър Овечкин, коментира гола на руснака при победата с 6:3 над Питсбърг.

"Радваме се за последния гол на Александър. Това е много важен период от сезона, борбата за плейофите. Отборът ще се бори докрай. Но за съжаление, не всичко зависи от самия Вашингтон. Момчетата ще дадат всичко от себе сии ще се опитат да спечелят всеки мач, който им остава", каза Чистяков пред SE.

Вашингтон постигна втори пореден успех. Овечкин и съотборниците му са на 10-то място в класирането на Източната конференция с 91 точки след 80 мача.

Снимки: Gettyimages