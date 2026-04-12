Дара Стоянова с шесто място на обръч в Ташкент

Дара Стоянова се класира на шесто място на финала на обръч на Световната купа по художествена гимнастика в Ташкент (Узбекистан). Българката получи за изпълнението си оценка от 27.550 точки.

Победителка на уреда стана представителката на домакините Тахмина Икромова с 29.700 точки, следвана от Мария Борисова (неутрален атлет) с 28.550 и олимпийската шампионка Даря Варфоломеев (Германия) с 28.500.

От 13:00 часа е надпреварата на финала на бухалки, където българката Анастасия Калева е със шести стартов номер.

