Костадинов с 6 точки и 6 борби за драматична победа на МораБанк Андора в Лига Ендеса

Българският национал Константин Костадинов допринесе с 6 точки, 6 борби и 1 асистенция за драматичната победа на тима си МораБанк Андора с 99:97 като гост срещу Рио Бреоган в среща от 26-ия кръг на испанската Лига Ендеса.

Костадинов игра 13 минути, в които записа 3/4 в стрелбата от игра за две точки, 0/1 от тройката и 0/1 от линията за наказателни удари.

Канадският гард Аарън Бест бе най-резултатен в мача с 21 точки за МораБанк Андора. По 18 точки за Рио Бреоган реализираха Франсиско Алонсо и Михайло Андрич.

Костадинов и компания осъществиха впечатляващ обрат в последната четвърт, която спечелиха с 33:20. Именно Бест пък донесе победата на тима с решаваща тройка от ъгъла само 1.6 секунда преди края.

МораБанк Андора заема предпоследното 17-о място в класирането с баланс 7-19. Рио Бреоган е 11-и с 10-16, а убедителен лидер е Реал Мадрид с 23 успеха и едва 2 поражения. Втори е Валенсия с 19-6, а в таблицата следват Мурсия с 18-7, Баскония с 18-7 и Барселона със 17-8.

Снимка: Bàsquet Club Andorra / Facebook

Следвай ни:

Снимки: Imago