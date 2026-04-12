Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА и ЦСКА 1948 поздравиха Стойчо Младенов

  • 12 апр 2026 | 09:45
  • 116
  • 0
ЦСКА и ЦСКА 1948 поздравиха Стойчо Младенов, който днес празнува своя 69-и рожден ден. Екзекутора на Ливърпул има четири титли, три Купи на България и две Купи на Съветската армия като футболист на "армейците".

"Като футболист на ЦСКА записва 215 мача и 110 гола, като е част от една от най-силните генерации на “армейците” с успехи в България и Европа. През 1982 г. с негови попадения ЦСКА отстранява Ливърпул и достига полуфиналите за КЕШ.

С клуба печели четири шампионски титли, три Купи на България и два пъти Купата на Съветската армия. Като треньор става шампион с ЦСКА през 2003 и 2008 г., а е част от щаба и през сезон 1996/97 г.", написаха от Борисовата градина.

Ето какво гласи посланието на ЦСКА 1948:

"Честит рожден ден на Стойчо Младенов!

Една от най-големите легенди на ЦСКА и българския футбол, донесъл много паметни моменти с червената фланелка. Име, което винаги ще бъде свързано с успехите на клуба.

Пожелаваме му здраве, късмет и още много поводи за гордост!".

Следвай ни:

