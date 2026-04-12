Тази нощ приключва редовният сезон в НБА, ето какво трябва да се реши

В ранните часове на 13-и април се играят последните мачове от редовния сезон на НБА на САЩ и Канада. 15-те двубоя от двете конференции стартират в два различни часови диапазона – 7 мача на Изток започват в 1:00 часа българско време, а още 8 на Запад с начало от 3:30 часа.

По-ранните мачове от Източната конференция са и тези с много по-голям залог в битката за плейофите. Шестият Торонто Раптърс и седмият Орландо Меджик са с еднакъв баланс от 45-36, като канадците са с предимство въпреки изравнените показатели. Междувременно осмият Филаделфия 76ърс дебне в засада и ще стартира турнирния ден, като също има шанс в последния момент да се класира директно за плейофите. Дори при поражение обаче Филаделфия няма как да падне по-ниско от сегашната си позиция, така че тимът ще има позитивен старт на плей-ин турнира, ако му се наложи да мине през него.

Битката за деветото място също ще бъде интересна, тъй като Шарлът Хорнетс (43-38) допусна две поредни загуби и “стършелите” застрашиха шанса си за по-високо класиране в края на редовния сезон, тъй като при успех тази нощ Маями Хийт (42-39) може да изравни показателите на двата тима.

В челната петица на конференцията всичко е ясно и там няма как да има размествания, като няма как да има разместване в подреждането между Детройт Пистънс (59-22), Бостън Селтикс (55-26), Ню Йорк Никс (53-28), Кливланд Кавалиърс (51-30) и Атланта Хоукс (46-35), които ще играят за протокола и ще чакат да научат схемата за началото на плейофите.

Major stakes for 5 through 10 in the East with one automatic playoff spot still up for grabs as we head into Sunday’s regular season finale!



Що се отнася до битката за топ 6 на Запад, всичко изглежда повече от ясно и няма въпросителни по отношение на това кой ще участва в плейофите и кой в плей-ин турнира. Все пак е възможно ЛА Лейкърс (52-29) да измести третия Денвър Нъгетс (53-28), но и тимът от Лос Анджелис би могъл да отстъпи четвъртото си място в полза на Хюстън Рокетс (51-30).

Разпределението на стартовите позиции в плей-ин турнира също е под въпрос. Там е ясно, че Финикс Сънс (44-37) не може да бъде изместен от седмото място, а Голдън Стейт Уориърс (37-44) няма как да се изкачи над десетото място. Битката за осмото място обаче ще се води до последно, за което спорят ЛА Клипърс и Портланд Трейл Блейзърс, които ще стартират турнирния ден с изравнен актив от 41 победи и 40 загуби.

Still 4 seeds to be determined in the West!



🍿 3-seed will take on #6 Minnesota in Round 1

🍿 4-seed will take on #5 Houston in Round 1



Sportal.bg ще ви предложи да проследите в реално време развитието на последния ден от редовния сезон в НБА. Тук може да видите и цялата програмна схема: