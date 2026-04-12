Боби Младенов със силен мач за убедителна победа на Виена

Българският национал Борислав Младенов направи силен мач за победата на Виена със 101:84 като гост на Гънърс Оберварт в мач от австрийското първенство. Младенов и компания до голяма степен решиха двубоя през първото полувреме, оттегляйки се на почивката с 16 точки преднина.

Родният гард записа 19 точки, 7 асистенции и 3 борби за 31:44 мин. на терена. Синът на легендарния Георги Младенов вкара 3 тройки от 5 опита и регистрира 5/12 в стрелбата от игра за две точки.

С 24 точки за Виена се отличи Симас Ярумбаускас, а също толкова точки, но за Оберварт, реализира Ян Мартинес Карийо.

Поставеният под №3 тим на Виена ще се изправи в плейофите срещу шестия в схемата Клостернойбург Дюкс. Мач №1 от серията е на 18 април във Виена.

