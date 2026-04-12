Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  Боби Младенов със силен мач за убедителна победа на Виена

Боби Младенов със силен мач за убедителна победа на Виена

  12 апр 2026 | 09:07
  • 245
  • 0
Боби Младенов със силен мач за убедителна победа на Виена

Българският национал Борислав Младенов направи силен мач за победата на Виена със 101:84 като гост на Гънърс Оберварт в мач от австрийското първенство. Младенов и компания до голяма степен решиха двубоя през първото полувреме, оттегляйки се на почивката с 16 точки преднина.

Родният гард записа 19 точки, 7 асистенции и 3 борби за 31:44 мин. на терена. Синът на легендарния Георги Младенов вкара 3 тройки от 5 опита и регистрира 5/12 в стрелбата от игра за две точки.

С 24 точки за Виена се отличи Симас Ярумбаускас, а също толкова точки, но за Оберварт, реализира Ян Мартинес Карийо.

Поставеният под №3 тим на Виена ще се изправи в плейофите срещу шестия в схемата Клостернойбург Дюкс. Мач №1 от серията е на 18 април във Виена.

Снимка: basketballaustria.at

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Тази нощ приключва редовният сезон в НБА, ето какво трябва да се реши

Тази нощ приключва редовният сезон в НБА, ето какво трябва да се реши

  • 12 апр 2026 | 09:19
  • 1004
  • 0
Дубай освободи треньора си само кръг преди края на редовния сезон в Евролигата

Дубай освободи треньора си само кръг преди края на редовния сезон в Евролигата

  • 12 апр 2026 | 08:20
  • 505
  • 0
Секси певица сподели провокативна снимка с НБА звезда

Секси певица сподели провокативна снимка с НБА звезда

  • 11 апр 2026 | 15:26
  • 4241
  • 7
Важен играч остава в Цървена звезда до 2028 г.

Важен играч остава в Цървена звезда до 2028 г.

  • 11 апр 2026 | 14:17
  • 622
  • 0
Джъстин Робинсън е MVP на 37-ия кръг в Евролигата

Джъстин Робинсън е MVP на 37-ия кръг в Евролигата

  • 11 апр 2026 | 14:03
  • 484
  • 0
Рекорд: Везенков и Олимпиакос завършиха гостуванията си в Евролигата с положителен баланс

Рекорд: Везенков и Олимпиакос завършиха гостуванията си в Евролигата с положителен баланс

  • 11 апр 2026 | 13:35
  • 1733
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Обявиха Стоичков за най-великия футболист на България, Гунди и Бербатов допълват тройката

Обявиха Стоичков за най-великия футболист на България, Гунди и Бербатов допълват тройката

  • 11 апр 2026 | 15:55
  • 39339
  • 420
Хулио Веласкес: Трябва да оставим емоциите пред вратата

Хулио Веласкес: Трябва да оставим емоциите пред вратата

  • 11 апр 2026 | 14:18
  • 31811
  • 74
Христос Воскресе!

Христос Воскресе!

  • 12 апр 2026 | 09:16
  • 607
  • 0
Барселона отпраши към титлата, може да стане шампион в Ел Класико

Барселона отпраши към титлата, може да стане шампион в Ел Класико

  • 11 апр 2026 | 21:29
  • 40507
  • 69
Седемнайсетгодишният Нгумоа съживи Ливърпул за важен успех срещу Фулъм

Седемнайсетгодишният Нгумоа съживи Ливърпул за важен успех срещу Фулъм

  • 11 апр 2026 | 21:22
  • 26631
  • 21
Ювентус надхитри Аталанта и се доближи до топ 3

Ювентус надхитри Аталанта и се доближи до топ 3

  • 11 апр 2026 | 23:39
  • 12418
  • 5