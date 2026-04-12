  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 12 апр 2026 | 08:03
Резултати от НХЛ

В нощта на 11-ти срещу 12-ти април (събота срещу неделя) се изиграха 15 нови мача от редовния сезон НХЛ на САЩ и Канада, който се приближава все повече до своя край. Четири от тях старитраха в рамките на старото денонощие, а останалите единадесет бяха след полунощ. След техния край в класирането на четирите дивизии водят отборите на Бъфало Сейбърс (Атлантическа), Колорадо Аваланч (Централна), Вегас Голдън Найтс (Тихоокеанска), Каролина Хърикейнс(Столична). До края на редовния сезон остава по-малко от седмица, като последните срещи от първата фаза на Лигата ще се изиграят на 17-и април (петък).

ЕТО И КРАЙНИТЕ РЕЗУЛТАТИ:

Бостън Бруинс - Тампа Бей Лайтнинг 1:2 (0:0 1:0 0:2)

Ню Йорк Айлъндърс - Отава Сенатърс 0:3 (0:1 0:0 0:2)

Питсбърг Пенгуинс - Вашингтон Кепиталс 3:6 (0:0 3:4 0:2)

Лос Анджелис Кингс - Едмънтън Ойлърс 1:0 (1:0 0:0 0:0)

Далас Старс - Ню Йорк Рейнджърс 2:0 (0:0 0:0 2:0)

Детройт Ред Уингс - Ню Джърси Девилс 3:5 (1:1 1:1 1:3)

Нашвил Предейтърс - Минесота Уайлд 2:1 (1:0 1:0 0:1)

Чикаго Блекхоукс - Сент Луис Блус 3:5 (1:1 1:3 1:1)

Юта Мамът - Каролина Хърикейнс 1:4 (0:2 0:0 1:2)

Монреал Канейдиънс - Кълъмбъс Блу Джакетс 2:5 (1:2 0:2 1:1)

Сиатъл Кракен - Калгари Флеймс 4:1 (0:0 3:1 1:0)

Торонто Мейпъл Лийфс - Флорида Пантърс 2:6 (0:2 2:1 0:3)

Уинипег Джетс - Филаделфия Флайърс 1:7 (1:3 0:2 0:2)

Колорадо Аваланч - Вегас Голдън Найтс 2:3* след продължение - 2:2 (1:1 1:1 0:0 0:1) в редовното време, 0:1 в продължението

Сан Хосе Шаркс - Ванкувър Канъкс 4:5* след продължение и дузпи - 3:3 (1:0 1:2 1:1) в редовното време, 0:0 в продължението, 1:2 при дузпите

В рамките на настоящото денонощие ще се изиграе още един мач, който е между Вашингтон Кепиталс и Питсбърг Пенгуинс и стартира в 22:00 часа българско време. Той е част от новата програмна схема, която ще продължи и в утрешния 13-ти април (понеделник), когато ни очакват още пет срещи, първите две от които стартира в 1:00.

България надигра Исландия за първата си победа на Световното първенство по хокей на лед

България надигра Исландия за първата си победа на Световното първенство по хокей на лед

Юта срази Нешвил в НХЛ

Юта срази Нешвил в НХЛ

Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

България загуби от Нова Зеландия на Световното по хокей на лед

България загуби от Нова Зеландия на Световното по хокей на лед

Логан Томпсън запази живи надеждите на Вашингтон за плейофите

Логан Томпсън запази живи надеждите на Вашингтон за плейофите

Конър Макдейвид с хеттрик във вратата на Сан Хосе

Конър Макдейвид с хеттрик във вратата на Сан Хосе

Обявиха Стоичков за най-великия футболист на България, Гунди и Бербатов допълват тройката

Обявиха Стоичков за най-великия футболист на България, Гунди и Бербатов допълват тройката

Хулио Веласкес: Трябва да оставим емоциите пред вратата

Хулио Веласкес: Трябва да оставим емоциите пред вратата

Барселона отпраши към титлата, може да стане шампион в Ел Класико

Барселона отпраши към титлата, може да стане шампион в Ел Класико

Седемнайсетгодишният Нгумоа съживи Ливърпул за важен успех срещу Фулъм

Седемнайсетгодишният Нгумоа съживи Ливърпул за важен успех срещу Фулъм

Ювентус надхитри Аталанта и се доближи до топ 3

Ювентус надхитри Аталанта и се доближи до топ 3

Над 20 000 души вече си взеха билет за шоуто ЦСКА - Левски

Над 20 000 души вече си взеха билет за шоуто ЦСКА - Левски

