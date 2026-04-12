Резултати от НХЛ

В нощта на 11-ти срещу 12-ти април (събота срещу неделя) се изиграха 15 нови мача от редовния сезон НХЛ на САЩ и Канада, който се приближава все повече до своя край. Четири от тях старитраха в рамките на старото денонощие, а останалите единадесет бяха след полунощ. След техния край в класирането на четирите дивизии водят отборите на Бъфало Сейбърс (Атлантическа), Колорадо Аваланч (Централна), Вегас Голдън Найтс (Тихоокеанска), Каролина Хърикейнс(Столична). До края на редовния сезон остава по-малко от седмица, като последните срещи от първата фаза на Лигата ще се изиграят на 17-и април (петък).

ЕТО И КРАЙНИТЕ РЕЗУЛТАТИ:

Бостън Бруинс - Тампа Бей Лайтнинг 1:2 (0:0 1:0 0:2)

Ню Йорк Айлъндърс - Отава Сенатърс 0:3 (0:1 0:0 0:2)

Питсбърг Пенгуинс - Вашингтон Кепиталс 3:6 (0:0 3:4 0:2)

Лос Анджелис Кингс - Едмънтън Ойлърс 1:0 (1:0 0:0 0:0)

Далас Старс - Ню Йорк Рейнджърс 2:0 (0:0 0:0 2:0)

Детройт Ред Уингс - Ню Джърси Девилс 3:5 (1:1 1:1 1:3)

Нашвил Предейтърс - Минесота Уайлд 2:1 (1:0 1:0 0:1)

Чикаго Блекхоукс - Сент Луис Блус 3:5 (1:1 1:3 1:1)

Юта Мамът - Каролина Хърикейнс 1:4 (0:2 0:0 1:2)

Монреал Канейдиънс - Кълъмбъс Блу Джакетс 2:5 (1:2 0:2 1:1)

Сиатъл Кракен - Калгари Флеймс 4:1 (0:0 3:1 1:0)

Торонто Мейпъл Лийфс - Флорида Пантърс 2:6 (0:2 2:1 0:3)

Уинипег Джетс - Филаделфия Флайърс 1:7 (1:3 0:2 0:2)

Колорадо Аваланч - Вегас Голдън Найтс 2:3* след продължение - 2:2 (1:1 1:1 0:0 0:1) в редовното време, 0:1 в продължението

Сан Хосе Шаркс - Ванкувър Канъкс 4:5* след продължение и дузпи - 3:3 (1:0 1:2 1:1) в редовното време, 0:0 в продължението, 1:2 при дузпите

В рамките на настоящото денонощие ще се изиграе още един мач, който е между Вашингтон Кепиталс и Питсбърг Пенгуинс и стартира в 22:00 часа българско време. Той е част от новата програмна схема, която ще продължи и в утрешния 13-ти април (понеделник), когато ни очакват още пет срещи, първите две от които стартира в 1:00.