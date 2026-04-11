Оксер и Нант си усложниха положението с нулево равенство

Отборите на Оксер и Нант завършиха наравно 0:0 в мач от 29-ия кръг на френската Лига 1 и останаха в зоната на изпадащите.

Match sans but à l’Abbé Deschamps. Nos Auxerrois gardent 5⃣ points d’avance sur Nantes à 5⃣ journées de la fin.#TeamAJA #AJAFCN (0-0) pic.twitter.com/n2ZiV0XlRQ — AJ Auxerre (@AJA) April 11, 2026

Оксер е в позиция за плейоф за оставане с 24 точки, докато Нант е с пет изоставане на предпоследното място в класирането. Почти сигурен изпадащ е Метц с 15 точки, а за момента Ница е над чертата с 27. Нито един от тези отбори няма победа през месец април.

Нант се нуждаеше повече от трите точки и може би ги заслужаваше, след като отправи 13 удара и четири точни срещу нула за домакините. Дейвер Машадо, Демейн Табибу и Мохамед Каба обаче направиха големи пропуски през първото полувреме, а Николас Коца не успя да се разпише през второто.

Нант ще има шанс да се поправи в следващия кръг срещу Брест, а Оксер има тежката задача да преследва точки срещу Монако.