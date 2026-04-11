Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Оксер
  3. Оксер и Нант си усложниха положението с нулево равенство

Оксер и Нант си усложниха положението с нулево равенство

  • 11 апр 2026 | 23:20
  • 410
  • 0
Оксер и Нант си усложниха положението с нулево равенство

Отборите на Оксер и Нант завършиха наравно 0:0 в мач от 29-ия кръг на френската Лига 1 и останаха в зоната на изпадащите.

Оксер е в позиция за плейоф за оставане с 24 точки, докато Нант е с пет изоставане на предпоследното място в класирането. Почти сигурен изпадащ е Метц с 15 точки, а за момента Ница е над чертата с 27. Нито един от тези отбори няма победа през месец април.

Нант се нуждаеше повече от трите точки и може би ги заслужаваше, след като отправи 13 удара и четири точни срещу нула за домакините. Дейвер Машадо, Демейн Табибу и Мохамед Каба обаче направиха големи пропуски през първото полувреме, а Николас Коца не успя да се разпише през второто.

Нант ще има шанс да се поправи в следващия кръг срещу Брест, а Оксер има тежката задача да преследва точки срещу Монако.

Следвай ни:

