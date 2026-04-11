  Елена Коларова: Показахме по-категорично лице, но ни чака още по-труден мач

Елена Коларова: Показахме по-категорично лице, но ни чака още по-труден мач

  • 11 апр 2026 | 20:35
Елена Коларова: Показахме по-категорично лице, но ни чака още по-труден мач

Централната блокировачка на Левски София Елена Коларова изрази задоволство от представянето на тима след победата над ЦПВК, която доближи „сините“ само на успех от финала в НВЛ при жените.

Левски е на успех от финала, след като победи ЦПВК за втори път
Левски е на успех от финала, след като победи ЦПВК за втори път

Елена Коларова отбеляза впечатляващите 20 точки, като 6 дойдоха от блокада, както и 3 аса.

"Чувствам се доста заредена. Успяхме да покажем нашата игра и доста по-категорично лице в сравнение с предния мач. Трябва да продължим да работим здраво, защото следващият двубой със сигурност няма да бъде лесен“, заяви тя.

Георгиева, която беше отличена от коментаторския екип на БНТ за най-полезен състезател в срещата, подчерта, че ключът към доброто ѝ представяне е бил концентрацията.

"Бях много фокусирана върху това, което трябва да се случи. Знаех, че от другата страна има сериозна конкуренция и исках да покажа, че съм по-добра. Отборът също много ми помогна за това“, добави тя.

С оглед на предстоящия четвърти мач от серията, волейболистката акцентира и върху значението на възстановяването.

"Почивката е важна, предстоят празници, но не трябва да губим фокуса си за следващия мач. Първо мислим за него, а след това – за евентуалния финал“, каза още Георгиева.

Губим звездата на бъдещето! Как напускането на Симеон Николов ще се отрази на шампионата на Русия?

Алексей Вербов: Мони Николов може да избухне във всеки един момент

Пламен Константинов след загубата от Зенит: Лесно изхвърлихме тайбрека в кофата

Марица елиминира ЦСКА и ще играе за титлата

Мони Николов и Локомотив играха на макс, но Зенит спечели драматично полуфинал №3 в Новосибирск

Николай Къртев и Монпелие на полуфинал във Франция

Обявиха Стоичков за най-великия футболист на България, Гунди и Бербатов допълват тройката

Хулио Веласкес: Трябва да оставим емоциите пред вратата

Седемнайсетгодишният Нгумоа съживи Ливърпул за важен успех срещу Фулъм

Барселона отпраши към титлата, може да стане шампион в Ел Класико

Милан претърпя домакински разгром след неуспешен експеримент на Алегри

Над 20 000 души вече си взеха билет за шоуто ЦСКА - Левски

