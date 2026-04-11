Давид Иванов зае 7-о място на финала на кон с гривни на СК в Осиек

  • 11 апр 2026 | 19:15
Давид Иванов остана без медал на финала на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика в Осиек, Хърватия.

Българинът завърши на седма позиция, след като изпълнението му беше оценено с 13.400 точки (6.0 трудност и 7.400 изпълнение) - резултат много по-нисък от този в квалификацията. В пресявките Иванов получи 14.266 точки, което във финала му гарантираше бронзово отличие.

Златото на стана притежание на европейския шампион на кон с гривни от Лайпциг 2025 Хамлет Манукян (Армения) с оценка от 14.733 точки (5.7 трудност и 9.033 изпълнение).

За Давид Иванов това е трета Световна купа, в която играе финал, като на тази в Баку спечели златното отличие.

България участва на турнира с общо седем състезатели.

Анастасия Калева се класира за финала на бухалки в Световната купа

Един финал и един полуфинал записаха българските състезатели в третия ден на Eвропейското по скокове на батут

Анастасия Калева дебютира в Световната купа

Давид Иванов е финалист на кон с гривни в Хърватия

България с два полуфинала в първия ден на Eропейското първенство по скокове на батут

Две българки ще участват на Световната купа в Ташкент

Обявиха Стоичков за най-великия футболист на България, Гунди и Бербатов допълват тройката

Хулио Веласкес: Трябва да оставим емоциите пред вратата

Ливърпул 0:0 Фулъм, спасяване на Мамардашвили

Барселона 2:0 Еспаньол, втори гол на Феран

На почвката: Милан 0:2 Удинезе

Над 20 000 души вече си взеха билет за шоуто ЦСКА - Левски

