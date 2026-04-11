Давид Иванов зае 7-о място на финала на кон с гривни на СК в Осиек

Давид Иванов остана без медал на финала на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика в Осиек, Хърватия.

Българинът завърши на седма позиция, след като изпълнението му беше оценено с 13.400 точки (6.0 трудност и 7.400 изпълнение) - резултат много по-нисък от този в квалификацията. В пресявките Иванов получи 14.266 точки, което във финала му гарантираше бронзово отличие.

Златото на стана притежание на европейския шампион на кон с гривни от Лайпциг 2025 Хамлет Манукян (Армения) с оценка от 14.733 точки (5.7 трудност и 9.033 изпълнение).

За Давид Иванов това е трета Световна купа, в която играе финал, като на тази в Баку спечели златното отличие.

България участва на турнира с общо седем състезатели.