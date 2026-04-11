Лъвското сърце с успешна първа битка след напускането му на UFC

Бившият претендент за титла в UFC Антъни Смит направи успешно завръщане в бойните спортове, след като победи Чейс Шърман на събитието "Gamebred Bareknuckle MMA" в Доминиканската република.

Спортистът с прякор Лъвското сърце се наложи със събмишън (rear-naked choke) в първия рунд на двубой, който бе четвъртфинал от турнира тежката категория с общ награден фонд 500 000 щатски долара.

В основния подгряващ двубой, друг бивш претендент за титла в UFC, Тиаго Сантос, нокаутира Гуто Иносенте в първия рунд. Събитието, организирано от Хорхе Масвидал, включваше и първите кръгове от турнирите в тежка и лека категория.

