Алавес обърка сметките на Реал Сосиедад с гол отвъд добавеното време

Гол в седмата минута на добавеното време лиши Реал Сосиедад от домакински успех над Алавес. Баският сблъсък от 31-вия кръг на Ла Лига завърши при 3:3 след късния изравнителен гол на Лукас Бойе. Преди това “чури урдин” бяха направили обрат от 1:2 и бяха решили, че вече са спечелили трите точки. В продължението обаче техният футболист Серхио Гомес получи директен червен картон за грубо влизане, а заради забавянето покрай това решение, дошло след намеса на ВАР, реферът увеличи добавеното време над първоначалните назначени пет минути. Така се стигна до попадението за гостите, с което те отмъкнаха точка, която им е важна в битката за оцеляване.

Сосиедад пък пропиля възможност да се доближи до топ 6 в битката за участие в евротурнирите. Тимът от “Реале Арена” все пак ще има шанс да завоюва квота за Европа и през турнира за Купата на Испания, където след седмица е на финал срещу Атлетико Мадрид (18 април) в Севиля.

Двубоят в Сан Себастиан беше съпътстван от няколко комични момента. Още в третата минута защитникът на домакините Дуйе Чалета-Цар си заби атрактивен автогол, с който Алавес поведе в резултата.

В 14-тата хърватинът Лука Сучич изравни след красив удар, но десет минути по-късно рикошет след опит на Бенят Туриентес да изчисти доведе до попадение на Ибрахим Диабате за 2:1 в полза на гостите.

След само три минути обаче късметът вече беше на страната на Туриентес, чийто далечен шут срещна гредата и се отби във вратаря Антонио Сивера за 2:2, като беше автогол.

През второто полувреме Реал Сосиедад най-накрая успя да поведе чрез намиращия се в силна форма Ори Оскарсон, който в 60-ата реализира след асистенция на завърналия се след три месеца лечение на контузия Такефуса Кубо.

Домакините обаче не успяха да удържат преднината си и в крайна сметка се стигна до равенството.