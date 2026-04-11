Джим Милър получи съперник за неговата битка номер 47 в UFC

Ветеранът на UFC Джим Милър ще направи поредна крачка към исторически рекорд, като ще се бие срещу Джаред Гордън на събитието UFC 328. Двубоят ще се проведе на 9 май в Нюарк, Ню Джърси, като това ще бъде още едно участие на Милър в родния му щат

Американецът дуъжи рекорда з анай-много двубои в UFC. За него ще бъде общо 59-ти професионален двубой. Към комента той има 27 победи, 17 загуби и 1 равенство. Сред най-значимите му победи са тези над Чарлс Оливейра, Доланд Сероне и Клей Гуида. Припомняме, че в предишни интервюта 42-годишният Милър е споделял, че иска да запише 50 двубоя в UFC.

Гордън има 21 успеха и 8 поражения в професионалния ММА. В последната си изява в октагона през септември 2025 той бе нокаутиран от Рафа Гарсия.