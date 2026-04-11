Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  Важен играч остава в Цървена звезда до 2028 г.

Важен играч остава в Цървена звезда до 2028 г.

  • 11 апр 2026 | 14:17
Важен играч остава в Цървена звезда до 2028 г.

Цървена звезда официализира удължаването на сътрудничеството си с Ебука Изунду, който ще остане в Белград през следващите две години, обвързвайки се с договор до 2028 г.

Нигерийският център е един от най-важните играчи в състава на Саша Обрадович, като има решаващ принос за представянето на отбора. През този сезон в Евролигата, Изунду записва средно по 7.9 точки и 4.1 борби за около 14 минути на мач, като беше избран и за MVP на 23-ия кръг.

В свое съобщение белградският клуб изрази удовлетворението си от оставането на играча, подчертавайки неговото значение за бъдещето на отбора.

„Неговото много важно влияние върху играта и представянето на нашия отбор често не се вижда чрез статистическите параметри, а с поведението си на и извън терена той показа, че ще бъде важен играч в бъдещето на Цървена звезда! Клубът изразява своето удовлетворение, защото Ебука Изунду разгледа нашата оферта от самото начало, прояви разбиране и голямо желание да остане, въпреки големия брой оферти от отбори от Евролигата, които имаше след отличния си сезон“, се посочва в съобщението.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

