Джъстин Робинсън е MVP на 37-ия кръг в Евролигата

Джъстин Робинсън от Париж бе избран за най-полезен играч на 37-ия, предпоследен кръг от Евролигата, благодарение на впечатляващото си представяне.

Американският гард бе абсолютен герой при победата на своя отбор със 113-80 срещу Макаби Тел Авив, като за първи път в кариерата си спечели тази награда, още в дебютния си сезон в турнира.

28-годишният играч на френския отбор завърши мача с 25 точки, демонстрирайки забележителна ефективност (2/4 за две точки, 3/5 за три точки, 12/12 от наказателната линия). Освен това, той допринесе решаващо за играта на Париж с 6 асистенции, 2 откраднати топки и 8 извоювани фаула. Отличното му представяне му донесе 35 точки в системата за оценка (PIR), което е най-високият резултат сред всички играчи в кръга.

Снимки: Gettyimages