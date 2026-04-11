Пълна лудница в последния кръг от редовния сезон на Евролигата

  • 11 апр 2026 | 13:18
Преди последния кръг на Евролигата, една от надеждите на феновете на Цървена звезда беше, че отборът на Реал Мадрид вече ще си е осигурил нужното място в класирането.

Въпреки това, не е така – Реал Мадрид силно желае предимството на домакинския терен, а е сигурно, че поражение от Цървена звезда би го изпратило под четвъртото място.

Реал е с баланс 23-14, колкото и Фенербахче, Жалгирис е с 22-15, а Апоел 22-14, с един мач по-малко.

В последния кръг Фенер гостува на АСВЕЛ – въпреки седемте загуби в последните осем мача, турският отбор е голям фаворит в този двубой.

Ако Реал загуби, ще бъде с баланс 23-15 и ще даде шанс както на Апоел, така и на Жалгирис да го настигнат. В кръга от тези три отбора (Реал, Апоел, Жалгирис), първи би бил Жалгирис.

Ако Апоел сгреши в отложения мач с Макаби (б.р. 12 април в Белград) и загуби в последния кръг, Реал има по-лош резултат, когато се гледа кръгът с Жалгирис: 1-1 победи, Реал спечели 100-99, а Жалгирис наскоро с 87-85.

Още от Евролига

Много победи за гостите в Евролигата днес

Много победи за гостите в Евролигата днес

  • 10 апр 2026 | 23:53
  • 2409
  • 0
Реал Мадрид и Валенсия постигнаха ценни победи в Евролигата

Реал Мадрид и Валенсия постигнаха ценни победи в Евролигата

  • 10 апр 2026 | 09:31
  • 597
  • 0
Пропадането на Фенербахче продължи срещу Реал, Валенсия се разправи с Панатинайкос, ето резултатите от Евролигата

Пропадането на Фенербахче продължи срещу Реал, Валенсия се разправи с Панатинайкос, ето резултатите от Евролигата

  • 10 апр 2026 | 00:08
  • 4637
  • 0
Ясикевичус след пета поредна загуба в Евролигата: Това е огромна крачка напред

Ясикевичус след пета поредна загуба в Евролигата: Това е огромна крачка напред

  • 9 апр 2026 | 23:46
  • 1890
  • 0
Eurohoops за поздрава между Стоичков и Везенков: Двама от най-великите от България

Eurohoops за поздрава между Стоичков и Везенков: Двама от най-великите от България

  • 9 апр 2026 | 23:20
  • 6451
  • 6
Всичко най-интересно около спектакъла в София с участието на Везенков със Sportal.bg

Всичко най-интересно около спектакъла в София с участието на Везенков със Sportal.bg

  • 9 апр 2026 | 22:30
  • 11672
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Хулио Веласкес говори преди дербито с ЦСКА

Хулио Веласкес говори преди дербито с ЦСКА

  • 11 апр 2026 | 13:27
  • 1148
  • 9
Над 20 000 души вече си взеха билет за шоуто ЦСКА - Левски

Над 20 000 души вече си взеха билет за шоуто ЦСКА - Левски

  • 11 апр 2026 | 13:14
  • 4238
  • 22
Съставите на Арсенал и Борнемут

Съставите на Арсенал и Борнемут

  • 11 апр 2026 | 13:43
  • 258
  • 0
Левски праща бивши национали за таланти в Африка

Левски праща бивши национали за таланти в Африка

  • 11 апр 2026 | 12:17
  • 9909
  • 20
Съдийската комисия обяви дали е правилен червеният картон на Котев срещу Левски

Съдийската комисия обяви дали е правилен червеният картон на Котев срещу Левски

  • 11 апр 2026 | 11:28
  • 10122
  • 52
„Вабанк“: Велико дерби на Великден

„Вабанк“: Велико дерби на Великден

  • 11 апр 2026 | 11:00
  • 5932
  • 11