Пълна лудница в последния кръг от редовния сезон на Евролигата

Преди последния кръг на Евролигата, една от надеждите на феновете на Цървена звезда беше, че отборът на Реал Мадрид вече ще си е осигурил нужното място в класирането.

Въпреки това, не е така – Реал Мадрид силно желае предимството на домакинския терен, а е сигурно, че поражение от Цървена звезда би го изпратило под четвъртото място.



Реал е с баланс 23-14, колкото и Фенербахче, Жалгирис е с 22-15, а Апоел 22-14, с един мач по-малко.

В последния кръг Фенер гостува на АСВЕЛ – въпреки седемте загуби в последните осем мача, турският отбор е голям фаворит в този двубой.



Ако Реал загуби, ще бъде с баланс 23-15 и ще даде шанс както на Апоел, така и на Жалгирис да го настигнат. В кръга от тези три отбора (Реал, Апоел, Жалгирис), първи би бил Жалгирис.

Ако Апоел сгреши в отложения мач с Макаби (б.р. 12 април в Белград) и загуби в последния кръг, Реал има по-лош резултат, когато се гледа кръгът с Жалгирис: 1-1 победи, Реал спечели 100-99, а Жалгирис наскоро с 87-85.

