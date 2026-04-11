  Ювентус също вариант за откриването на "Армията"

Ювентус също вариант за откриването на "Армията"

  • 11 апр 2026 | 11:57
Ювентус също вариант за откриването на "Армията"
Ювентус също е вариант за съперник на ЦСКА в контрола, която ще бележи официалното откриване на стадион "Българска армия" през септември, пише "Тема Спорт". Преди няколко дни Христо Стоичков потвърди, че "армейците" водят преговори с друг италиански гранд – Милан, но двата клуба все още не са постигнали окончателно споразумение.

Стоичков потвърди, че ЦСКА води преговори с Милан и Барселона за откриването на "Армията"
Стоичков потвърди, че ЦСКА води преговори с Милан и Барселона за откриването на "Армията"

Червеното ръководство е в контакт и с "бианконерите", а крайното решение ще бъде взето скоро. Припомняме, че самият носител на "Златната топка" се е ангажирал със задачата да доведе ветераните на световен гранд за събитието. Една от опциите е Барселона, като Камата се закани, че ще пристигнат големи футболисти, които до този момент не са идвали в България.

